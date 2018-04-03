美企在華銷售恐超過中國對美出口 貿易戰開啟美國佔不到好處

外電報導，全球兩大經濟體中美兩國貿易戰吸引全球目光，美方先發制人宣布對中國高達 600 億美元的產品徵收關稅，中國也對美國產品徵收關稅、予以回擊。但實際上，兩國貿易關係一旦惡化，受影響的產品遠超過上述兩大數字的總和。德國最大金融機構德意志銀行 (德銀) 最新公布研究報告顯示，美國通用汽車和蘋果公司在華銷售的汽車和手機皆超過在美國本土銷售規模。2017 年，通用汽車在華銷售量達到 400 萬輛，超過美國本土 360 萬輛的銷售量。



而截至 2016 年，蘋果手機在中國的使用量達到 3.1 億支，是蘋果手機在美國使用量的兩倍多。但這些產品並不彰顯在兩國的貿易數據中，因這些產品都是由美企在中國的子公司生產銷售的。由此可見，美企的在華利益要遠不止美企對中國的出口額，而在中美貿易戰黑雲壓城之時，美企在華利益也處於危險境地。



美國勞工部公布的數據顯示，美企 2015 年對中國銷售額達約 3720 億美元。其中，2230 億美元是由美企在華子公司直接生產銷售所得，1500 億美元是美國對中國出口所得。美國在華子公司銷售額中的 1710 億美元來自製造業，510 億美元來自服務業，而在製造業中電腦和電子產品占比為 44%，化學產品占比為 21%，運輸設備占比為 11%。



以同樣口徑估算中企對美國銷售總額約 4020 億美元，其中，在美中資企業銷售額只有 100 億美元，中國對美國出口達到 3930 億美元，意味著 2015 年中國企業在美銷售順差只有 300 億美元。由於美國在華子公司銷售大幅增長，其差額在 2009 年之後就開始逐年下降，即從 2008 年的 1110 億美元的差額下降到 2015 年的 300 億美元。



在 2016 年當蘋果手機在華銷售額達到 480 億美元時，中國向美國出口的手機額 260 億美元皆算作是美國貿易逆差，而實際情況是美國的蘋果手機在中國隨處可見，而使用中國產手機的美國人卻很少。從國際貿易的角度，美國在華子公司生產和銷售的蘋果手機並不能算作出口產品，但從經濟角度，蘋果手機是美國產品，並且美國從中獲利最多，比如一支售價 549 美元的蘋果手機，其中 334 美元的價值回流到美國，而中國只賺到 10 美元的勞動加工費。



不少政界和市場人士也認為，中美之間雖然存在貿易失衡，但在最近 10 年間已經得到很大修復。而貿易戰一旦開啟雙方只能是兩敗俱傷的局面。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』