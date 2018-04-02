文／葉雅馨（大家健康雜誌總編輯暨董氏基金會心理衛生中心主任）

我的爸爸常說，老了就該學學日本東照宮裡的那三隻猴子（一隻捂著耳朵、一隻捂著眼睛、一隻捂著嘴巴），它本象徵非禮勿聽，非禮勿視，非禮勿言。

而他解釋：這是老天爺特別的安排，老伙呀（台語）聽力漸漸變差是要我們不該聽的不用聽那麼多；視力漸弱是叫我們凡事不用看得這麼清楚，差不多就好；不該說的不要嘮嘮叨叨固執有意見，要多配合年輕人……。

說得好玩，卻裹著勸慰及自在的生活態度。

有幸身旁有許多 80 幾到 90 幾歲的長輩，一路來除了受他們多所照顧提攜，陪他們一起漸漸變老的過程，常有許多生活哲學與智慧，讓我體會怎麼老而自在、老得好。

我的媽媽每次去新光、台大醫院看診或復健就會說：怎麼到處都是年紀大的人呢，老人真是個社會的大問題！也讓我常常想這個事：這或許是個問題，但不也反映了一個事實，拜科技醫療之賜，人類的壽命延長了，也是一種進步的象徵吧！

除了照顧，還有許多健康與亞健康型的老人家，就像我身旁的許多長者，除了規律去醫院拿慢性處方簽，或處理特定的疾病，有非常多的時間是享受著一般的生活──閱讀、看電視、回憶往事、論述一下政治、吃過午餐想一下晚餐吃什麼…… 關心周遭的朋友晚輩……。怎麼生活精彩有樂趣是非常重要的一環，於是有了出這本書的構想，活躍老年不只是一個口號，許多長者的實際生活故事就是很好的範例，重點不在幾歲，而是怎麼生活，所以在寶佳公益基金會的合作方案裡，把這本書的出版列為首要。

《幸福樂齡：高年級的人生課》一書，透過大家熟悉的人物分享精采的過往故事、目前的生活、未來的規劃及對「老」的看法。有次訪問當時 67 歲的作家王溢嘉，他提到因應高齡化社會來臨，活到 80、90 歲應該非常普遍，就看剩下的人生要怎麼過。他提了一個很有意思的觀念，「以前我們會分幼兒期、兒童期、青春期、壯年期及老人期等，但人生對我目前來說只有三個時期：童年期、青春期、成熟期。65～75 歲是老人的童年期，這時要懂得玩及學習如何開始過老人生活。75～85 歲是老人的青春期，更不要設限。85 歲以上則是老人的成熟期，此時可看淡生死。」

將老年分為「童年期」、「青春期」、「成熟期」，似乎是老年生活更有層次的三階段形容。本書特別安排 12 位的受訪者，分布在這三階段裡。

孫越是書中最年長的一位，87 歲的孫叔已進入老年的「成熟期」，不只在生活上充滿智慧與喜樂，對生死更豁達的哲學，這是此年齡超然的生命態度。應該在「童年期」的葉金川，似乎快速跳到了「青春期」，卻也有「成熟期」的生死看待，熱愛生命、享受生活，夢想錦囊中滿是有趣的挑戰與冒險。

書中屬於「青春期」年齡階段的有謝孟雄、黑幼龍、沈燕士，他們都是退而不休的企業領導人，像謝孟雄重視人文教育，喜歡學校生活，持續授課教導學生；黑幼龍有著年輕的心，常與年輕世代分享人際溝通；沈燕士則是帶著自身企業的研發團隊，不時接受媒體訪問，解說自家產品。他們都是熱在青春的長者。

而處於老年「童年期」的陶傳正、張金堅、楊志良、陳益世、林靜芸，甚至還準備要進入「童年期」的譚艾珍及陳焜耀，都是懂得「玩」老的人。陶爸依舊活躍於舞台劇，不讓自己的老年生活閒著；張金堅則持續看診、開刀，期許做到自己倒下為止；楊志良依然不改性格，為百姓發聲、為高齡者服務；陳益世則努力將企業打造成年輕一代的家園；林靜芸雖是整型醫師，但努力教人養生；而譚艾珍則透露了照護長輩的思維與心理調適；至於陳焜耀像是一個極地超馬的冒險家，年齡愈長愈勇於挑戰。他們持續豐富精彩的生活，懂得安排，讓人生更有玩味，不會被一時不愉快的憂鬱情緒所擾。

這本書適合給已退休的長者或準備退休的上班族閱讀，因為可以習得提升熟齡生活品質的經驗；也適合年輕世代閱讀，提早「懂老」，更能將心比心，尊重身旁長者有「被需要」的感覺。

老年，應是一生最福氣的階段，許多事也會因自己的想法、行動而轉變，千萬別小看自己的影響力。有幾次陪爸爸去中崙市場買菜，他親切與熟識的攤販寒暄，有個年輕的魚販特別叫我爸爸「少年吔」，我爸則叫這年輕人「歐吉桑」…… 他的生活圈帶給許多人歡樂，看似平凡，卻是長者給周邊人溫暖的時刻。

我相信「懂老」是一門學問，「體會老」則需要世代的理解。感謝寶佳公益慈善基金會賴進祥董事長及本書所有受訪者，一起完成《幸福樂齡：高年級的人生課》一書，傳播更多快樂與對生命的期待！

來源：《大家健康》 2018 年 4 月

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