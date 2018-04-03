新能源業務立竿見影 隆基泰和(01281-HK)併購蓄勢待發

近年，新能源成為了投資市場上的熱門項目，大量企業不論本業是否與之有關，都紛紛投入到此熱潮當中，大舉投入、甚至轉型發展新能源，然而大浪淘沙，在展示雄圖大略的同時，如何一步一腳印、精心運作、修成正果？

前身為為開世中國的隆基泰和智慧能源(01281-HK)(隆基泰和)，原來的主業是物業發展，及至2015年獲現大股東、隆基泰和實業董事長魏少軍入主後，近年主力進行業務轉型。於去年上半年，集團完成出售舊業務，集中資源去發展智慧能源及太陽能業務。

公司的智慧能源及太陽能業務，主要以工業、商業、住宅、公共機構等客戶的需求出發，依託自主研發的隆基泰和智慧能源綜合運營雲平台，致力於智慧能源「最後一公里」解決方案，為客戶提供基於冷、熱、電、氣、光伏等多種能源的全方位智慧能源綜合利用服務，包括多能互補、智能運維、售電交易、能效分析及相關的諮詢管理和其他增值服務，幫助客戶提升能源使用效率，降低能源使用成本，構建豐富、清潔、低碳的供能結構體系。

隆基泰和的目標是要成為「中國領先的智慧能源綜合服務商」，為此在去年成立了集信息技術與能源技術為一體的研究院，大力推進技術的創新、轉化和落地能力，建立了五個標準管控系統。於智能運維、售電交易、增量配電網等方面均取得突破發展，特別是作為其智慧能源多能互補重要組成部份的戶用分佈式光伏系統，於去年獲得了突飛猛進的發展。同時，積極推進智慧能源相關業務的結構優化與資源重組，探索增量配電網、城市集中供熱等能源領域的業務協同性，為提升智慧能源業務的整體收益及後續發展奠定基礎。

隆基泰和的轉型，成功為其去年的業績帶來立竿見影的效果。於其新近公布的2017年度業績中，公司全年收入為8.98億元(人民幣，下同)，同比增長59.2%；溢利為1.35億元，同比增長多達1.63倍。而於年內的收入及溢利當中，智慧能源及太陽能業務分別為6.56億元及1.19億元，同比增達14.76倍及3.47倍，分別佔去了集團收入及溢利的73.1%及87.9%。同期，土地一級開發業務的收入則同比下跌53.67%至2.42億元。由此可見，智慧能源及太陽能業務已經完全取代了土地一級開發，成為公司收入及溢利的主要來源。

供股成功一石二鳥

要支持以併購方式進行擴張，資金自是不可或缺的一環。今年1月，隆基泰和公布進行二供一，供股價為1.2元，較前收市價折讓41.46%，合共發行4.59億股，由大股東魏少軍包銷。集資所得淨額5.49億元，其中70%擬用作發展智慧能源及太陽能業務；餘額撥作一般營運資金

是次供股合共接獲24.26億股有效接納，超額認購達4.28倍，獲得市場的熱捧。隨著供股完成，隆基泰和的股本得以擴大至13.78億股，以3月29日收市價1.45元計算，市值亦隨之提升至19.99億元，離深港通的50億門檻又近一步。

據業績報告顯示，其於去年底的銀行結餘及現金為1.09億元人民幣。而供股後，手頭現金估計將大幅增加至逾6.5億元，加上股本及市值的擴大及提升，供股可謂一石二鳥。

集團大股東來頭猛

事實上，隆基泰和現持股51.61%的大股東魏少軍，正是河北省重要企業—隆基泰和實業的董事長。根據官方網站資料顯示，該集團創立於1995年，是一家集多元產業於一體的環首都新型城鎮化優質運營商，旗下產業位列全國房地產開發50強、產業地產15強及商貿10強，估值逾千億元，其擁有地產開發和物業管理雙一級資質。集團現時總資產逾550億元人民幣，連續多年的年營業額逾500億元人民幣，連續四年蟬聯中國企業500強。

於2008年，集團開始投資新能源產業，投資42億元人民幣成立光為綠色新能源股份，後者現在已成為全球領先的國際化光伏太陽能企業。憑藉垂直一體化的生產及管理，集團更已成功開拓中國、美國、歐洲、澳洲、日本以及東南亞地區市場。隆基泰和董事長魏強，正正亦是光為綠色的董事長，而公司於去年收購的7個光伏電站，便是原屬於光為旗下。

隆基泰和的兩項新能源業務加上大股東背景，估計注資、併購行動未來將會陸續開展，考慮到其供股後股本顯著擴大，更為有利於將來進行股本融資，或直接以發行新股進行收購。既然股本融資將成為未來的重要工具，股價市值將成為重要的融資參考指標，而隆基泰和現價仍然處於近兩年低位，未來兩年致力優化市值應無懸念，現水平正好提供了切入良機。

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