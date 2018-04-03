多數房企首季目标完成率不足20% 龍頭優勢繼續擴大

多家研究機構發布的一季度房企銷售和新增貨值排行榜顯示，許多房企在加速銷售的同時，也在加快對土地儲備的補充。盡管龍頭房企銷售放量，但在已公布2018年銷售目标的近30家房企中，大部分房企的目标完成率低于20%。業内人士預計，二季度房企將加大推盤力度，全面進入沖刺階段，而未來長三角、大灣區依然是房企土地儲備關注的重點，并購或成2018年部分房企的拿地主戰場。

一季度，龍頭房企領先優勢繼續擴大，碧桂園、恒大、萬科三家房企一季度銷售額均超1500億，其中，碧桂園銷售額更是超過1800億，位居第一;保利、融創、中海銷售額超500億，依次位列第四、第五、第六;綠地、華夏幸福、龍湖、金茂、新城、世茂均超過300億，依次位列第七到第十二位。

盡管房企對市場環境整體保持謹慎樂觀，但從龍頭房企制定的2018年銷售目标來看，仍對全年持較高預期。恒大今年目标定在5500億，來年取得3000億業績的融創、保利、綠地劍指4000億，龍湖、泰禾期待突破2000億;陽光城、富力、融信、雅居樂、中梁、遠洋、正榮、祥生等多家企業誓破千億。

克而瑞研究中心數據顯示，截至目前，已經有近30家房企提出了2018年的銷售目标，其中，有近8成的房企全年目标較2017年業績的增長率在30%以上，還有近4成房企的目标增長率高于2017年全年的業績增速，平均增長率達到40.4%。

分房企規模來看，規模較大的房企銷售目标增長率較低。如碧桂園、萬科沒有提出業績目标，恒大的業績目标增長率僅9.8%。那些規模在500-800億的房企，銷售目标增長率普遍在40%以上，這表明力争沖擊千億的房企，仍將銷售規模的快速增長放在重要位置。

中國指數研究院認為，2017年千億房企達到16家，如果目前房企公布的2018年銷售目标可順利完成，年末千億房企將可能追加8-10家，1000億銷售額將成為行業TOP25的新門檻，行業競争愈加激烈，集中度持續提升，未來將呈現“大象賽跑”的景象。

來源：證券時報網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)