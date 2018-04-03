日本聯合執政黨團就最多建設3處賭場達成共識

共同社報導指出，日本聯合執政黨團就最多建設 3 處賭場達成共識。日本自民、公明兩黨週一 (2 日) 舉行了關於包含賭場在內的綜合型度假設施 (IR) 實施法案的執政黨磋商，就此前為最大焦點的全國 IR 建設場所數達成了最多 3 處的共識。每處 IR 內設置 1 處賭場。



不過，日本民眾的賭場入場費標準未達成一致。至此磋商事項只剩入場費，雙方力圖在 3 日的會談上敲定。



政府與執政黨希望向本屆國會提交法案，並在會期內獲得通過。關於場所數，自民黨要求「4、5 處」，公明黨則主張「2、3 處」，此前雙方意見分歧一直難消。不過，自民黨以提前法案中寫明的「場所數調整時期」為條件作出了讓步。



具體來說，規定從最初認定 IR 的 7 年後可調整。雙方曾就相當於認定後 8 年的「開業 5 年後」進行調整達成共識，但將縮短該時間。原本未被選中的地方政府將可再次招攬。



關於入場費，公明黨表示至少與新加坡同等水準 (8000 日圓)，自民黨沒有退讓「最高 5000 日圓」的主張。



然而自民黨試探性地表示，作為入場費為 8000 日圓的條件，希望將國家和地方政府從賭場運營方徵收部分收益的「賭場繳納金」比例下調至不到 30%。其目的為，即使因高入場費導致入場人數增長緩慢，也能夠確保運營方的利益。公明黨黨內將協商如何因應。



目前兩黨已就規定日本人賭場入場次數上限為「每週 3 次、每月 10 次」、賭場占地面積控制在 IR 整體 3% 以下等達成了一致。



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