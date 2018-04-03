歐股盤中─科技、金融股疲軟 泛歐Stoxx 600跌逾1%

中國對美祭出關稅報復行動，貿易戰疑慮升溫，加上美國總統川普再度抨擊亞馬遜，造成科技股震盪，週一美股重挫；週二 (3 日) 歐股主要指數走跌，科技、金融股表現疲軟，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 1.02%。

台北時間週二下午 5 點 36 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.02%，英國 FTSE 指數下跌 0.74%，德國 DAX 指數下跌 1.47%，法國 CAC 40 指數下跌 0.89%。

根據 CNBC 報導，歐股早盤，科技股表現最差，下跌約 1.3%；市場憂心，在臉書 (Facebook) 陷入個資外洩風暴，以及川普一再抨擊亞馬遜的情況下，科技業恐面臨更嚴格的管制。

此外，據傳蘋果 (Apple) 最快將從 2020 年開始，在 Mac 上採用自家晶片；此消息導致蘋果供應商奧地利微電子 (Austria Microsystems) 早盤股價下跌逾 3%。

除科技股外，金融股也表現疲軟，下跌約 1%。

為平衡美國發起貿易戰，可能造成的損失，中國政府日前宣布，自 4 月 2 日起，對原產於美國的 7 類 128 項進口商品，中止關稅減讓義務。

中國將對上述 128 項進口商品，於現行適用稅率基礎上，加徵關稅；其中，水果及製品等 120 項商品，加徵關稅稅率為 15%；豬肉及製品等 8 項商品，加徵關稅稅率為 25%。

在此同時，美方也計畫於本週，公布對中國課徵上看 600 億美元關稅的清單，包括科技產品、服飾、鞋類，都可能納入其中。

上述情況使貿易戰疑慮升溫，加上川普再度抨擊亞馬遜，導致科技股震盪，週一道瓊指數大跌 1.9%，標普 500 指數收跌 2.23%，那斯達克指數下跌 2.74%。