宏達電揮軍電影領域 首部VR電影《家在蘭若寺》海外VR巡迴播出

由宏達電 (2498) 出品，攜手導演蔡明亮合作的首部 VR 電影《家在蘭若寺》，曾入圍第 74 屆威尼斯影展的華人首部 VR 電影，日前正式啟動全球海外巡迴，首場受第 42 屆香港國際電影節 (HKIFF) 邀請，日前於香港進行為期三天 15 場的 VR 特映，之後《家在蘭若寺》劇將陸續在坎城、墨爾本、阿姆斯特丹等進行海外 VR 巡迴。宏達電虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示，去年宏達電挑戰華人首部 VR 長片，藉由導演探索出 360 度 VR 的全新敘事風貌，今年將從內容跨入 VR 電影院，同時實現社群觀影式新娛樂體驗，以宏達電 Vive 設備加上 VR 劇院管理系統(TMS)，希望帶動 VR 劇院新電影風潮。



劉思銘指出，VR 劇院的新電影風潮，《家在蘭若寺》海外巡迴播出，首站選在香港電影節，接下來將在坎城影展、墨爾本影展、阿姆斯特丹電影館等陸續參展。宏達電將比照威尼斯影展規格，首創全球 VIVE 劇院系統，使用多次拿下全球創新科技大獎的虛擬實境系統 HTC VIVE，搭配 AMD 電腦設備，打造可同時多人觀影的 VR 影院空間。該系統具有中央控制播放內容、遠端監控與除錯、加密影片等功能，最高可支援 8K 影片播映，發行方也能在系統中監看 VR 電影播放次數。



此外，國際大導演史蒂芬史匹柏最新力作《一級玩家》(Ready Player One) 從 3 月 29 日在台首映，票房創下千萬紀錄，北美及全球各地也都傳出票房佳績，而一級玩家官方合作夥伴的宏達電日前也推出 8 款「一級玩家」衍生的專屬 VR 體驗內容。



除搶攻電影領域商機，宏達電 VIVE Pro 也預計從 4 月 5 日起陸續出貨，VIVE Foucs 今年會以大陸市場出發、前進全球，在軟體內容方面，除遊戲外，VIVE 也和藝術、醫療、汽車、博奕等領域合作，全面擴大應用。



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