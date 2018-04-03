走進傳統市場「三歲 」男子的轉角咖啡吧

【撰文｜周培文 攝影｜林茂盛】

2017 年夏天，友人間戲稱「邱三歲」的雙魚男子，選在行天宮附近的松江傳統市場街角，開設僅有四個吧台座位的夏野豆行，在熙來攘往的婆媽陣列中，這個喜歡玩滑板騎單車的浪漫大男孩所開設的咖啡小吧，很快就引起注意。

現實於我何有哉 堅持純真

對於開一間咖啡小店，人們的想像大抵是：有客人上門就沖煮咖啡、沒人時就烘豆、想休息就休息、想出門就閉店幾天、沒事的話就開著小店發呆⋯類似這樣的情境。但實際上很多前輩會跟你說，這是一條辛苦的路，要懂成本計算、要不斷鞭策自己⋯，無數咖啡人的浪漫也因為「商業」消耗殆盡。

但邱三歲正如其名，坦率自然的人生觀有如三歲孩子，不去算計咖啡以外的紛擾俗事，不但真心愛咖啡，更喜歡透過咖啡與人交流，即便曾走過疾病幽谷，仍能保持純真可愛的赤子之心。

家常日常尋常 最是幸福

夏野店面雖小卻很顯眼，不管喝不喝咖啡，路人經過時無不停下腳步多看兩眼，而鄰居與熟客的招呼更是不斷。有趣的是，因為門戶大開，店面連快遞收送都很方便，夏野側面的窗口幾乎隨時都有快遞人員站崗，經過的鄰居笑說，夏野很適合增加代收快遞業務。這樣溫暖的往來互動，正是邱三歲最愛的日常。

充滿溫暖明亮的咖啡選擇

這樣追求平凡幸福的性格，也反映在咖啡中，夏野提供各式非洲、中南美洲產區的咖啡，滋味乾淨明亮，一如邱三歲的初心。而夏野各式咖啡品名也饒富趣味且充滿童心，例如招牌配方豆「家常」，代表他如常過日子的心情、充滿 old school 風情且有糖有奶的「春碧」傳統咖啡，是以媽媽的名字命名，足見他對日常人事物的珍愛。因著這份始終未變的初心，讓夏野成為一間有童心的微型咖啡館，那巷弄轉角總是亮燈煮咖啡的小店，總是能溫暖客人與過路人的心，那正是夏野的日常。

市場街角原木溫潤空間

店面不到二坪，溫潤的原木打造出自然純樸而不修邊幅的空間。小小的工作區不但擁有各式沖煮設備，連烘豆機都有。由於位在街巷轉角，對外牆面設計成開放式吧檯，客人只能坐在靠近馬路的高腳椅上，如遇下雨，真性情的店主邱三歲說「那就享受大自然的洗禮吧」。

推薦 1 邱三歲收藏的復古小擺件。

推薦 2 邱三歲也愛攝影與老東西，吧台窗口貼滿他的攝影作品與蒐集品。

店家資訊

台北市中山區松江路 330 巷 1 號

02-2563-8780

FB： https://www.facebook.com/Summersavagecoffee/

春碧特調 60 元、單品濃縮 80 元

座位：4

來源：《行遍天下》 2018 年 4 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》