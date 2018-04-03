台股盤前─電子股不爭氣 傳統產業股將撐起Q2台股

台股昨日在長假前調節賣壓出籠影響下，大盤高檔震盪整理，但大盤在 10 點過後呈現弱勢，集中市場加權指數更由紅翻黑，終場加權股價收黑下跌 31.22 點或 0.29%，以 10888.27 點作收，證券分析師黃漢成指出，台股目前處於高檔震盪格局中，但預計第 2 季台股將以傳統產業股的表現為主。

今天早晨收盤美股，道瓊盤中一度大跌 758.59 點，創新今年低點。S&P 500 再度跌入回檔修正領域，並跌破 200 日移動平均線。亞馬遜股價下跌 5.2%，帶動 Nasdaq 指數大跌。收盤道瓊工業平均指數收低 458.92 點或 1.90% 至 23644.19。Nasdaq 指數收低 193.33 點或 2.74% 至 6870.12。S&P 500 指數收低 58.99 點或 2.23% 至 2581.88。費城半導體指數收低 51.89 點或 3.90% 至 1277.01。

昨日台股盤面上大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW) 及台積電 (2330-TW) 的走勢不振，大立光收盤價 3185 元也破底，台股而由風電概念、生技股擔綱，黃漢成表示，今年的第 2 季電子業淡季的「五窮六絕」態勢恐更為明顯，第 2 季的台股主力部隊仍在傳統產業股。同時，台股也等待美國股市走穩之後的外資回流台股，方能重啟另一新攻勢。

黃漢成說，目前要注意是上市櫃公司即將發布的 3 月營收發布，尤其 IC 設計族群將成營收回升與否重要觀察指標，尤其注意消費性電子 IC 設計類股及電源管理 IC 設計類股。但電子股能否轉強，仍必須看美國費城半導體與 Nasdaq 指數臉色。