慶鈴汽車(01122-HK)與五十鈴重組汽車發動機合資業務

慶鈴汽車股份(01122-HK)公布，慶鈴汽車與五十鈴各持慶鈴五十鈴(重慶)發動機的合資企業與五十鈴慶鈴(重慶)(其為慶鈴集團與五十鈴分別各自擁有49%及51%權益的合資企業)兩間發動機公司的合併。合併後的新發動機公司將成為五十鈴的控股聯結子公司(具體股權比例另行協商)，而五十鈴將持續向新發動機公司投入新型發動機及相關技術，強化其開發、製造、營銷機能。

上述合併是五十鈴自動車株式会社與慶鈴汽車(集團)有限公司早於2016年9月26日簽署合作協議書的伸延，其後，五十鈴、慶鈴集團及公司就兩發合併進行了多次交流及協商。目前，三方就合併方式、新發動機公司股東持股比例的確認基準、新發動機公司的經營範圍等方面達成初步共識，以繼續推進兩發合併。

初步共識有4方面，一為合併方式：擬以慶鈴五十鈴發動機作為存續公司，五十鈴慶鈴汽車零部件作為失效公司，進行吸收合併。

二為新發動機公司的股東持股比例：根據慶鈴五十鈴發動機及五十鈴慶鈴汽車零部件2016年的年度審計報告賬面價值測算，預計公司、慶鈴集團及五十鈴將分別擁有新發動機公司約19.33%、30.06%及50.61%股權，最終的股東持股比例將根據第三方專業機構按各方共同確認的評估基準日(即2017年12月31日)評估後的慶鈴五十鈴發動機及五十鈴慶鈴汽車零部件兩間公司賬面資產合併計算確定。

三為新發動機公司主要的經營範圍：發動機零部件及總成製造、銷售(含出口)、售後服務，車輛及零部件出口。

最後，新發動機公司的董事會構成：新發動機公司的董事將由7名董事構成，其中4名由五十鈴派遣、2名由慶鈴集團派遣及1名由本公司派遣。

由於兩發合併的細節尚未確定，各方仍需就有關兩發合併的合資合同及章程進行協商。進行兩發合併亦須取得公司獨立股東、國有資產監督管理委員會及其他監管機構的批准。

進行兩發合併之理由是由於中國國內有關環保的規定及要求日益嚴格，為了遵守及符合與排放相關的法律與規例，汽車發動機的生產現時面臨日益增長的高額開發費用成本。實施兩發合併，有利於現分散在慶鈴五十鈴發動機及五十鈴慶鈴汽車零部件的發動機生產整合及開發資源集中，亦有利於從五十鈴導入最新發動機產品、技術，培育發動機研發技術隊伍，及擴大發動機外銷並壯大發動機產業。兩發合併完成後，集團將從新發動機公司採購發動機，確保所生產的汽車穩定獲得滿足最新排放節能法規要求的發動機總成供應，滿足市場需要。

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