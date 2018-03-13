瓦城今年再開2新品牌 展店逾20家

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 瓦城董事長徐承義表示，今年預計要再開出 2 個新品牌，且兩岸共要開出 22 家新據點，展店動能持續強勁。

瓦城去年稅後純益 3.29 億元，年增 7.61%，每股純益 (EPS)14.12 元，創歷年新高，連續 5 年賺超過 1 個股本，瓦城董事會通過每股將配息 12.6 元，也再創新高，配息率近 90%。

瓦城去年第 4 季稅後純益 5909 萬元，年增 43%，EPS 2.54 元，創同期新高，顯示在餐飲進入相對淡季時節，展店效益仍持續發酵。以昨日收盤價 221 元計算，瓦城現金殖利率約 5.7%。

展望後市，徐承義強調，今年將延續去年強勁氣勢，進一步擴大海內外市場營運版圖，目標展店數為 22 家店。

其中，在台灣將開出 13 家新據點，包括店中店和獨立店型雙軌深入各地區商圈，同時也將開出 2 個新品牌，一個為南洋菜系，預計上半年推出，並將加入外帶菜單，平均客單價設定在 200 元左右，與大心定位差不多；而另一新品牌鎖定中式，預計第 4 季開出，定位在中價位約 400-500 元左右。

在中國，繼成功營運瓦城泰國料理、十食湘 Bistro 和大心三品牌後，今年預計將非常泰導入中國市場，合計共將開出 9 家新店。

為了推升集團加速成長，瓦城位於中壢的全球研發中心目前已進入設計階段，今年預計投入約 4 億元建置，預計 2019 年上半年正式啟用，徐承義強調，此將成為瓦城集團的成長加速器。

另外，除了兩岸市場，瓦城正計畫於 2019 年第 3 季進軍美國。

截至去年底，瓦城兩岸總店數 107 家，其中台灣擁有 100 家、中國 7 家；長期來看 2020 年要達到 187 家。