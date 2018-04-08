〈Q1財報搶先看〉面板價格下跌 法人憂業者營益率恐下探低個位數

市場需求清淡加上農曆春節假期工作天數減少，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)2 月營收同步下滑，法人推估，第 1 季營收恐季減 2 位數，由於去年第 4 季雙虎營益率分別為 7.07%、7.17%，在營業規模減少影響下，首季營益率恐下滑至低個位數。

友達前 2 月營收 488.9 億元，年減 14.98%；群創前 2 月營收 441.86 億元，年減 19.18%；2 月營收低主因工作天數少的季節性因素，另外還有面板價格持續下跌。

由於中國春節銷售不如預期，加上海外市場淡季，3 月面板跌勢擴大，雖然出貨可望增溫，但反彈有限，法人估面板雙虎首季營收恐季減 2 位數，營運獲利也恐有壓力。

研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，第 1 季雖然部分面板廠商歲修損失部分產能，但大部分高世代線仍維持較高的產能利用率和產出水準，面板廠庫存明顯增加，預計到 3 月底面板廠整體庫存將增加到近 2 周的警戒水位。

群智諮詢表示，今年第 1 季全球電視面板出貨表現疲弱，供需明顯過剩，價格降幅擴大；由於第 1 季末很多主流尺寸的價格逐漸接近總成本，如果第 2 季面板價格持續下跌，面板廠的獲利將面臨嚴峻挑戰。

法人認為，友達及群創在去年第 4 季單季營益率僅在高個位數的 7.07%、7.17%，受第 1 季面板價格持續下跌的影響，營業率恐下滑至低個位數，3 月僅剩低利潤空間，目前看來，4 月情況並沒有比第 1 季好太多，如果價格持續下滑，不排除 5、6 月恐有單月赤字的可能。