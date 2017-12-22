你倒閉我怎麼印鈔？瑞士央行霸氣買下印鈔紙公司9成股份

摘要：這樣一個全球央行「印鈔」達到歷史最大規模的時代，卻把生產印鈔紙的公司逼上需要救助的地步…… 周四，瑞士央行宣布購買 Landqart 公司 90% 的股份，該公司正是 10 瑞士法郎面值鈔票的紙張供應商。

近期一則與瑞士央行（SNB）有關的新聞，足以登上今年的金融軼事榜。

周四，瑞士央行宣布購買 Landqart 公司 90% 的股份，該公司正是 10 瑞士法郎面值鈔票的紙張供應商。

一家公司陷入財務困難是小事，一家央行印不出鈔票可是大事。

瑞士央行行長 Thomas Jordan 表示，為了避免瑞士央行鈔票紙供應中斷，買下這家公司是最好的解決辦法。如果不買下這家公司，「風險可能是 Durasafe 鈔票紙生產中斷，這對於我們瑞士央行貨幣發行來講是一個大問題。只要公眾還需要紙質鈔票，我們就要保證紙質鈔票的供應。」

瑞士央行還表示，將確保該公司有足夠的資金存活下去，並指定了 500 萬 - 1500 萬瑞士法郎的專款資金。

此次 Landqart 遭遇財務危機的原因，是一海外客戶突然取消訂單。除了瑞士央行宣布收購的 90% 股份外，剩餘的 10% 股份將由 Orell Füssli 控股有限公司收購。

Landqart 的母公司 Fortress 紙業是一家在多倫多交易所上市的公司。此外，Landqart 旗下的管理服務公司也將以 90/10 的股份比例出售給上述兩個買家。在此次交易中，Landqart 和旗下公司總交易價格為 2150 萬瑞士法郎。

瑞士央行本身性質比較特殊，作為一家股份制銀行，其 45% 的股票都在交易所裡流通。近兩年以來，其股價上漲超過 250%，下圖為瑞士央行股價走勢：

而購買股票資產也一直是瑞士央行的投資手段，近幾年來這家央行一直在增加股票資產，其持倉中包括 Google 母公司、蘋果、微軟等：

『新聞來源／華爾街見聞』