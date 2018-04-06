〈觀察〉財部3年行動支付租稅優惠 小店擔憂兩原因不願買單

為推廣行動支付，財政部今 (2018) 年 1 月推出，導入行動支付的小型店家營業稅優惠且可免開發票，為期 3 年至 2020 年底止，不過，統計至今，全台僅有 22 家小店家導入行動支付租稅優惠，觀察小店不願意買單的原因，不外乎是擔憂增加軟硬體成本、有補稅及罰鍰的疑慮。

財政部為鼓勵實體店面小規模營業人，接受消費者使用行動支付裝置付款，今年 1 月 12 日發布「小規模營業人導入行動支付適用租稅優惠作業規範」，讓導入行動支付的小規模營業人申請經核准後，當季即享有使用 1% 營業稅稅率查定稅額及免用統一發票的優惠。

不過政策推行至今近 3 個月，目前全台僅有 22 家小店導入行動支付適用最稅優惠，包括台北市有 8 家、台中市 1 家、高雄市有 6 家，台南市 1 家、新北市 1 家、宜蘭縣有 2 家、新竹市 3 家，其中涵括多家美食名店。

觀察店家普遍不願意申請租稅優惠的原因，除了行動支付在台灣普及率仍不高，還包括應用場域不足、技術整合不到位等障礙，根據財政部公布的行動支付優惠租稅申請流程，首先，店家必須先擇定適合的行動支付方式，並向該行動支付業者提出申請。

再來，導入行動支付後，委託行動支付業者向所在地主管稽徵機關 (總局) 提出租稅優惠申請，並同意行動支付業者按季提供銷售額資料與主管稽徵機關。

而小店家擔憂的是，使用行動支付後，所有的銷售額資料全部都在檯面上，擔心恐造成綜所稅額的提升，甚至擔憂稅捐單位會追溯先前短漏繳的稅款；此外，小店家必須向行動支付業者提出申請，並導入行動支付，這過程配合行動載具，將增加軟硬體成本，所以措施推出後，市場普遍預期小店家興趣缺缺，推行近 3 個月，從申請店家數來看，小店家接受度確實不高。

政府近年來積極推動行動支付，除了陸續開放國際三大支付來台、並協助行動支付消費工具的規格化，金管會也在政策上陸續鬆綁，財政部更從稅制上祭甜頭鼓勵店家，不過，有銀行業者認為，台灣在發展行動支付，太著重把支付搬到手機上，而這對消費者而言，只是稍微方便一點，並沒有使用的誘因。

整體來看，想要提高行動支付應用場域便利性，政府在鼓勵店家導入行動支付的過程中，除了技術上輔導、法規上鬆綁、租稅上優惠之外，恐怕得思考更完善的配套措施，來解決基層店家成本等相關問題。