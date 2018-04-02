【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到清明連續假期影響，投資人轉趨保守且大立光目標價遭到外資券商下修，重挫近 5% 影響下，導致台股今日收盤下跌 31.22 點，跌幅 0.29%，台指期轉為逆價差；籌碼方面，外資現貨部位賣超 20.84 億元，三大法人現貨部位賣超 33.97 億元。

《國際金融市場焦點分析》

上週五歐美及香港股市均因耶穌受難日休市一天，今日早盤在缺乏歐美股市干擾之下，亞股普遍走高，不過後續買盤乏力，而賣盤則是接腫而出，日經 225 指數在下午盤短暫拉升後隨即遭遇賣壓，並於尾盤擴大跌幅最終收黑；上証指數早盤衝高一度逼近 3200 關卡，不過隨後類股走勢呈現分化，指數也逐漸震盪下行，雖然券商股表現強勢，不過中國平安再度挫低，也拖累 A50 指數收盤下跌。

《國際商品市場焦點分析》

上週五商品期貨市場大都因耶穌受難日休市一天，今日早盤電子盤中，WTI 期貨延續上週反彈走勢，並站上 95 美元關卡；黃金期貨價格在上週因美元走強重挫後，今日早盤趁美元回檔之際反彈，並站上 1330 美元關卡，後續走勢關注今晚美國 ISM 製造業指數，以及周五將公布的非農就業數據；在上周因農業部公布種植面積估值小於預期而大漲後，玉米及黃豆期貨在本週早盤延續漲勢走高。

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