不打低價策略 遠傳攜健身工廠推健康專案資費

近年來，電信業者在資費綁約搭配方案上開始跳脫純智慧手機範圖，從家電到電動機車等都成為業者衝刺用戶的利器，遠傳 (4904-TW) 今 (2) 日攜手柏文 (8462-TW) 旗下健身工廠推出健康專案創新服務，電信資費可抵健身房消費，一費雙享；遠傳個人用戶事業群執行副總尹德洋指出，他表示，不傾向低價搶客策略，希望可以用這個專案刺激換約需求，推升平均每戶貢獻金額 (ARPU) 止跌回升。

尹德洋表示，近年來提供用戶多樣化電信方案選擇，包括智慧手機、平板、穿戴 3C、Gogoro、智慧家電、friDay 購划算等，主要是因民眾綁約買手機的換機意願降低，且時間拉長，從以往約 15 個月現在已拉長到 20 個月，因此思考要推出符合民眾需求的方案，包括生活提案等，最新的方案則是與健身工廠合作的健康專案。

他指出，目前非手機補貼占比約超過 10%，手機仍占大宗，約近 90%，目前的 ARPU 在各家競爭下仍是往下的趨勢，今年在手機的補貼也不會再增加，在不打低價資費搶客的情況下，希望透過健康專案可以帶動 ARPU 止跌反彈。

台灣民眾運動習慣比例每年增加中，根據教育部體育署去年底公布的「運動現況調查」統計，台灣運動人口近年來有顯著提升的趨勢，從 2006 年的 76.9% 逐步上升至去年的 85.3%，達到調查的歷史新高，顯示國人健身意識逐漸增強。

遠傳日 K 線圖

遠傳認為，今年在世足賽、亞運等大型國際運動賽事陸續登場，國人對運動關注度會顯著提升，對健身產業也會有明顯的拉抬效應，瞄準健身運動風潮，特別與健身工廠跨界合作推出健康專案，針對有上網需求又想擁有健身習慣的用戶提供 3 種資費方案，分別為月付 599 元、999 元以及 1399 元，搭配不同方案可享健身工廠所提供的多元會籍服務。