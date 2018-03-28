遠傳、台達電攜手為基地台減碳 實現約達12%整體節能效益

遠傳電信 (4904) 與全球電源供應器領導廠商台達電子 (2308) 今(28)日宣布共同合作，於遠傳佈署全台的新一代基地台架設台達電環保節能電源方案，以高達 98% 的電源轉換效率大幅降低基地台耗能與排碳，實現約達 12% 的整體節能效益，為環境永續貢獻棉薄之力。遠傳電信總經理李彬表示，遠傳電信推動『寶衛地球，讓愛遠傳』，深入校園與鄰里，宣導節能減碳多年。而台達電子長期投入節能減碳議題，在 CSR 方面的成就有目共睹，遠傳電信非常榮幸這次由台達電子提供高效率電源系統，相信雙方攜手，一定能為國內電信業節能效率，建立全新標竿。



台達電資深副總裁鄭安表示，遠傳電信為台灣重要電信領導業者，也是台達電長期策略夥伴，很榮幸與遠傳電信合作，將台達電獲歐美日多家大型電信運營商採用與肯定、效率高達 98% 的新一代電源系統於國內首次使用，期許立下基地台節能減碳標竿，共同打造更潔淨的未來。



台達電新一代 DPS 3000 電源系統相較於傳統基地台電源，運作效率高達 98% 以上，領先全球，除了有效協助客戶提升系統電源轉換效率並節電之外，電源系統所產生的熱量損耗僅為傳統電源的 24%，可減少熱處理所需的空調設備使用，達到更進一步的節能；此外，電源模塊具有 56.8W/in 高功率密度，使電源體積大幅縮小，讓基地台的空間應用更具彈性。



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