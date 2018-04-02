搶攻學生商機 中華電及遠傳旗下德誼數位各推優惠專案

搶攻年輕學生商機，中華電信 (2412) 及遠傳 (4904) 旗下德誼數位都推出學生優惠專案，其中中華電信宣布推出全新「4G 學生方案」，購機方案只要月繳 389 元，合約期間享前半年上網吃到飽，第 7 個月起每月 5GB 上網量、網內通話前十分鐘免費、全台超過 5.5 萬個 CHT Wi-Fi 熱點免費用，還可搭配 iPhone 全系列機型及多款獨家 Android 機型，超值購機優惠，德誼數位總經理趙憶南表示，看好優惠價格及新服務帶動後續成長動能，預估第二季整體銷售額可望成長三成。至於遠傳旗下德誼數位則宣布，即日起全台 23 間德誼數位 APR(Apple Premium Reseller)及 A-Store 門市祭出校園優惠專案，Mac、iPad 系列商品最低下殺 91 折，搭配指定遠傳門號方案，最高再現折 11,000 元；為提升客戶服務滿意度，從 4 月 2 日起，APR 門市可以針對用戶的 iPhone、iPad 及 Apple Watch 進行功能性檢測，4 月底前限時免費體驗。



根據資策會「2017 年 4G 行動生活使用行為調查報告」顯示，國人使用手機從事相關娛樂活動如影音、音樂、遊戲的比例較往年攀升，其中，學生族群的 4G 使用習慣也以上網聽音樂、看影片為主。



中華電信表示，推出全新「4G 學生方案」，自 4 月 2 日起至 7 月 1 日止，凡國內就讀國中 (含) 以上學校的學生均可辦理，購機方案月租費下殺至 389 元起。



此外，遠傳轉投資的德誼數位除推出專屬的學生優惠專案外，針對一般民眾，德誼數位表示，4 月 2 日起至 4 月底止，全門市 iPhone X 64G 限時降價，最高現省 3,000 元；而為慶祝遠傳 friDay 錢包於德誼數位門市上線，凡於德誼指定門市現場，持 friDay 錢包消費可享滿萬元現折 500 元優惠。



趙憶南表示，德誼數位擁有 20 家 APR 門市，為全台 APR 門市最多的蘋果專賣店經銷商，提供全台消費者，立即享有與原廠同等級的銷售及售後維修服務，4 月起更推出 APR 門市「iCare 維修檢測服務」，由門市端即可進行 iPhone、iPad 及 Apple Watch 功能性檢測及初步故障排除，可大幅縮減過往維修件轉送至授權服務中心來回的等待時間，解決過去檢測須耗時數日之不便。加上特於全台 APR 及 A-Store 門市推出校園專案及 iPhone X 限時降價優惠，看好優惠價格及新服務帶動後續成長動能，預估第二季整體銷售額可望成長三成。



趙憶南指出，即日起至 4 月 30 日止，凡為教育部公布之大專院校學生及老師本人，出示學生證或教師證，即可用 91 折起校園優惠價購買 Mac/iPad 系列商品，包含 iMac Pro、iMac、MacBook Pro、MacBook、MacBook Air、Mac mini 及 iPad Pro、Apple Pencil 與 iPad mini 4，最高現折 12,800 元。



此外，於德誼數位門市攜碼申辦遠傳 999 元以上方案，綁約 30 個月，主機最高再折 11,000 元。若購買 Mac 系列機款，加購 Office 2016 及 DE Care 人損保固再享優惠折價 3,000 元而 4 月 2 日起，APR 門市將提供 iCare 維修檢測服務，可於 2-3 分鐘內檢測包含電池狀況、鏡頭、軟硬體設備 Touch ID 等 9 種檢測項目。



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