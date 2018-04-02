國光四價流感疫苗再獲藥證 擴及三歲以上兒童 今年出貨量看增

國光生技 (4142) 四價流感疫苗繼去年獲得成人藥證後，今 (2) 日宣布再獲得三歲至十七歲年齡層的藥證，也就是適應症範圍已擴及三歲以上兒童及成人，今年出貨量可望進一步增加。海外市場除規畫在中國申請進行人體臨床試驗及藥證申請，泰國也規劃近期提出藥證申請，並計畫延伸至其他東南亞國家市場。國光表示，今年度的季節流感疫苗已經於 2 月下旬 WHO 公佈今年北半球的病毒株後立即開始投入疫苗原液生產，並將會配合衛福部疾管署的公費流感疫苗採購規格要求，參與今年的公費疫苗採購招標。



國光的四價流感疫苗去年已獲得成人藥證，進軍自費市場，近日再獲得三歲至十七歲年齡層的藥證，現在適應症範圍已擴張至三歲以上兒童及成人，今年出貨量可望進一步增加。



衛福部曾於今年初宣布今年將採購四價流感疫苗，但日前傳染病防治諮詢會議決議今年政府仍將採購三價流感疫苗。國光表示，無論政府最終決定公費採購的規格是三價或四價疫苗，國光均會生產全力供應國內公費市場以滿足需求。



海外市場方面，國光表示，目前正規畫在中國大陸申請進行人體臨床試驗及藥證申請，未來於獲證後將以四價疫苗取代目前在大陸銷售的三價疫苗。此外，也已與泰國的廠商合作準備近期內向泰國主管機關提出四價流感疫苗藥證的申請，並計畫未來再由泰國延伸至其他東南亞國家市場。







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