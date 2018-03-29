遠傳拚全台物聯網第一 Q2網路覆蓋率將達100%

電信業全力衝刺物聯網商機，遠傳 (4904-TW) 今 (29) 日宣布全台 NB-IoT 網路涵蓋預計在第 2 季將達 100%，另外與桃園市合作的智慧戶外停車資訊系統，上半年將完成地磁建置，持續挑戰物聯網全台市佔第一目標。

鎖定開車族塞車及停車問題，遠傳與桃園市合作 NB-IoT 智慧戶外停車資訊系統，預計上半年完成地磁系統建置；遠傳強調，300 萬個物聯網門號預估將在明年底前使用完畢，目標力拚物聯網台灣市占率第一。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，結合雲端 IT 技術、大數據蒐集分析、NB-IoT 應用、AI 人工智慧等，將智慧城市建置經驗快速在全台各縣市複製，全台 NB-IoT 網路涵蓋將在第 2 季達 100%，同時將持續擴大物聯網生態圈夥伴，帶動更多創新的商業模式與應用。

他指出，遠傳是市場上最先推出物聯網費率的業者，今年將推出 NB-IoT 全球布局解決方案，並已有多件案子在推動中，同時已經和香港電信業者 3HK 完成 NB-IoT 漫遊測試，目前正跟國際電信業者洽談，將全力衝刺海外物聯網商機；曾詩淵透露，今年也將與巨大 (9921-TW) 旗下捷安特的單車外銷合作，推動 NB-IoT 連網輸出。

國內部分，曾詩淵表示，將為桃園市打造「NB-IoT 智慧戶外停車資訊系統」，在市區 400 個停車格安裝地磁儀器偵測停車位，同時，將協助桃園公車格裝設地磁系統，以 NB-IoT 地磁訊號結合影像紀錄，改善汽、機車在公車停靠區違停衍生的事故問題。