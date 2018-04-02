新麥擴展海外市場 發展大陸廚房設備

烘焙設備廠新麥 (1580) 下午應櫃買中心之邀舉行業績說明會，總經理呂國宏表示，今年持續發展中國大陸烘培及廚房設備市場，並續擴展海外，包括印度、美國、東南亞等。新麥 2017 年營收為 46.14 億元，營業利益 8.28 億元，稅前淨利 7.9 億元，稅後淨利 5.34 億元，每股盈餘 11.01 元。



新麥預計將配發現金股利 8 元及股票股利 0.35 元，合計發 8.35 元股利，配股配息率 75.84%。



新麥為專業烘焙設備製造商，以市場營收結構來看，中國佔比最高，其他地方



包括美國、馬來西亞、南非、台灣、泰國、菲律賓等；主要客戶有大潤發、家樂福、沃爾瑪、85 度 C 等大型量販、連鎖業者。



新麥去年中國大陸銷售以人民幣計價則成長幅度約 14%，美國市場則成長 30.6%，至於印度年增 20%。其中中國大陸超市因網購成長，減少商品銷售，改向美食廣場發展，需要廚房設備，帶動新麥發展廚房設備的機會。



美國是新麥的第二大市場，占集團整體營收比重約 13.7%，美國 Albertson 連鎖超市準備改回現場攪拌，新麥代理商 ABS 已經接待客戶考察，將可供應全套設備，有機會獲得訂單。至於印度去年增加 2 家代理商，目前在北、中、南各有一家代理商。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』