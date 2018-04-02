洋華工控產品比重由去年35-40% 提高到今年55% 拚轉盈為目標

洋華 (3622) 於今 (2) 日召開法人說明會，其淡出手機、平板電腦消費型觸控領域，發展工控(含家電)、整機系統等產品，今年工控營收比重將由去年 35-40%，提高到 55%，消費性產品則 25-30%，其餘為穿戴式裝置、整機產品，光電產品年營收損益平衡點落在 7 億元。洋華董事長白志強說，去年營運成績不是太好，但比起 2016 年有改善的跡象，今年會爭取更好的成績！



在策略上，洋華自 2013 年以來，持續大規模縮減消費性電子觸控產能，轉型工控觸控供應，工控產品營收比比由前年 15-20%，上升到去年 35-40%，洋華總經理許益川表示，消費性電子以服務原有客戶為主，沒有主動擴產計畫，耕耘工控已有一段時間，有信心爭取到更大項目，整機產品開始出貨，供應尺寸為 10.1 吋、15 吋、27 吋、65 吋等。



洋華全年營收由 2010 年 173 億元高峰，逐年下滑，到去年降到 8.94 億元，當中機電產品營收約 3.2 億元，其餘為光電產品，目前主要生產基地為台灣、越南，營收、營業費用幾乎降到谷底，工控產品效益浮現，去年毛利率回升到 13.6%，接下來爭取工控接單，提高營收規模，若是光電產品全年營收達 7 億元，有機會轉虧為盈。



去年洋華本業虧損 7300 萬元，稅後虧損 600 萬元，每股虧損 0.04 元，當中包括認列越南資產減損 9600 萬元，觸控本業慘澹，洋華授權董事長進行國內有價證券投資，截至去年供備出售金融資產約 16 億元，投資高殖利金融股兆豐金 (2886)、第一金 (2892)、合庫 (5880)，以及部份黃金存款。



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