三大法人賣超3.78億元 外資休假僅小賣鴻海 周一恐現賣壓

台股今 (31) 日獨家開市，不過生技、紡纖、風電、顯卡等次族群依然強勢穩盤，終場上漲 13.27 點，以 10919.49 點作收。三大法人部分，賣超 3.78 億元，其中權值股鴻海今日外資賣超張數僅有 264 張，市場預期周一鴻海恐有外資賣壓浮現。

台股今日三大法人合計小賣 3.78 億元，外資及陸資賣超 0.65 億元，外資自營商買超 1.11 億元，投信賣超 0.44 億元，自營商自行賣超 0.01 億元，自營商避險賣超 2.68 億元，合計三大法人賣超 3.78 億元。

期貨部分，三大法人僅自營商單獨偏空，外資微幅加碼多單 19 口，淨部位多單來到 48786 口；投信回補空單 29 口，淨部位空單來到 32148 口；自營商加碼空單 887 口，淨部位空單來到 8533 口，合計三大法人減碼多單 839 口，淨部位多單為 8105 口。

外資今天微幅出脫電子權值股，包括鴻海、台積電及大立光，都見到外資調節的賣盤，不過張數僅在數百張左右，反倒權證成為外資主要加碼標的，包括旺宏、國巨、順德、鴻準、禾伸堂、華新科等，相關認購權證都見到外資買盤。

至於外資賣超則以金融股較多，包括兆豐金、新光金、元大金、富邦金、中信金、第一金、開發金、玉山金、台新金等，都見到外資賣超。

ETF 部分，外資連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是沒有買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資也沒有買賣超。

外資集中市場買超第 1 名為旺宏，買超張數 6677 張，第 2 名聯電，買超 4776 張，第 3 日月光，買超 1425 張；第 4 名頎邦，買超 1043 張，第 5 名智冠，買超 783 張，第 6 名華豐，買超 700 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大滬深 300 正 2，賣超 6740 張，第 2 名兆豐金，賣超 2115 張，第 3 名富邦上証正 2，賣超 2043 張，第 4 名新光金，賣超 1669 張，第 5 名友達，賣超 1367 張，第 6 名國泰中國 A50 正 2，賣超 1005 張。

法人表示，外資今天因為休假，因此對鴻海賣壓相對輕微，反倒是內資開始出脫鴻海持股，因此仍要觀察下周一、二外資動向，加上連假前通常也有賣壓，一旦鴻海出現大量賣壓，勢必將壓抑大盤走勢，指數後續能否穩住 5 日線，是盤面觀察重點。