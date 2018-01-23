家樂福預計裁員千人 投資34億美元至線上銷售

法商量販店家樂福執行長希望公司能降低支出，以及拓展線上銷售，23 日宣布，在法國總部將裁員 2400 人，並在未來 5 年投入 28 億歐元 (34 億美元) 至電子商務發展，同時，中國家樂福將與騰訊與永輝超市合作，期望帶來進一步成長。

家樂福股價日線走勢圖

家樂福現任執行長 Alexandre Bompard，於去年 6 月接任，過去他曾任職電子產品零售商 Fnac，目前首要任務為重振成長停滯的公司，在線上購物和專賣店侵蝕業績影響下，以及與法國本土雜貨店的價格戰爭，家樂福的利潤比起 2007 年高峰，下降多達 2/3。

根據研究顧問公司 Kantar Worldpanel 數據，身為法國超級市場龍頭的家樂福，在去年的市占率，低於競爭者 E. Leclerc，因此公司急於做出有效轉變政策，降低成本，並提升成長。

家樂福 23 日的聲明中指出，公司將出售 273 間 Dia 門市，並減少法國大賣場的規模，在此政策實行下，預期至 2020 年，公司每年可節省 20 億歐元的成本。

而在中國家樂福部份，公司希冀在結合家樂福的全球零售知識、騰訊的線上銷售科技以及永輝超市的營運方法 (尤其是生鮮食品的銷售知識) 之後，公司在中國市場的銷售能成長，並提升線上能見度。

在家樂福的生態圈內，騰訊將推動微信支付、提供雲端服務、並透過社交平台推廣家樂福。