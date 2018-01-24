否認下嫁阿里僅5天 家樂福中國金主現身

家樂福 (Carrefour) 否認將中國區業務賣給阿里巴巴 (BABA-US) 後僅 5 天，真正的接盤者騰訊 (0700-HK) 正式現身。家樂福昨 (23) 日下午宣布，與騰訊就在中國展開戰略業務合作達成初步協議，騰訊與永輝投資家樂福中國。

永輝超市亦發公告，證實 3 方達成股權投資意向書，將在供應鏈整合、科技應用和業務賦能等方面展開合作。騰訊將進一步在家樂福生態系統中推廣微信、微信支付、雲計算及其他服務，並在社交平台上發展配套完善的零售服務，以分析家樂福中國的顧客消費數據。

《星島日報》報導，家樂福在經過初期的高速發展後，2009 年在中國市場的銷售額首次被大潤發超越，2010 年門店數量又被沃爾瑪 (WMT-US) 趕上，市佔率自 2012 年開始不斷下降，2016 年家樂福獲利大幅下降。期內經調整淨利潤 10.31 億歐元，下跌 7.4%，其中在亞洲虧損 5800 萬歐元。轉型成效不大，家樂福擬出售中國區業務的傳言一直不絕於耳。

互聯網巨頭騰訊與阿里巴巴的新零售線下爭奪戰愈演愈烈，與實體超賣場間的合縱連橫亦趨白熱化。騰訊旗下京東 (JD-US) 早與和家樂福死對頭沃爾瑪結盟，而京東本身亦是永輝超市主要股東，意味着騰訊系零售「互搏戰」即將開打。阿里巴巴則先後收納銀泰百貨、蘇寧、三江購物、百聯、高鑫零售等合作夥伴。

家樂福新任執行官邦帕爾 (Alexandre Bompard) 表示，騰訊與永輝投資完成後，家樂福仍是家樂福中國最大股東。

邦帕爾昨日宣佈集團 2022 轉型計劃，承諾縮減成本，加大電商領域投資，以應對來自亞馬遜的競爭。他指出，家樂福在 2022 年前將投資 28 億歐元以加速網上銷售，同時在 2020 年實現每年削減 20 億歐元成本。另外，將向法國總部 2400 名僱員提供自願離職計劃。

騰訊昨收報 474.6 港元，升 3.17 港元，股價再創新高。

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