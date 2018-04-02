歐付寶拚年底前單月損平 旗下綠界科技明年掛牌上櫃

遊戲研發商歐買尬 (3687-TW) 轉投資電子支付平台歐付寶董事長林一泓表示，去年歐付寶加上綠界科技交易金額約約 450 億元，今年目標上看 600 億元，力拚年底前達單月損平：而歐付寶持股 100% 綠界科技將於明年底掛牌上櫃。

歐買尬旗下歐付寶控股持股綠界科技 100%，林一泓表示，去年歐付寶加上綠界科技交易金額約 450 億元，今年目標上看 600 億元，若規模達到 600 億元，即可達到損益兩平，目標力拚年底前單月損平，據悉，綠界科技去年獲利 1380 萬元，將於今年申請興櫃，並於明年底前掛牌上櫃。

從市場佈局來看，林一泓表示，今年將與頂好、美聯社、怡客、丹提與 Jason Market 等大型通路合作，加強通路的開發與深度，除線下外，也將佈局線上通路市場。

對於街口支付宣稱行銷費用無上限，他則說，歐付寶的行銷強度不會亞於街口支付，補貼力道上將與競業不相上下。

目前歐買尬持股歐付寶 32% 股權，其餘股東包括玉山創投、全家、義美食品、兆豐創投、台達資本、辣椒董事長鄧潤澤等，歐付寶與綠界科技合作店家約 15 萬家，今年將與台灣 Pay 合作，也會與更多新創業者做緊密合作，他並說，自己歡迎產業內的同業互相結盟，或洽談整併。

回到歐買尬本身來看，林一泓表示，本月將會推出《LUNA》手遊版，還有另外 2 款自研發手遊也將在今年上市，未來會降低遊戲代理比例，著重自行研發的遊戲產品，今年盼能減少營運虧損。