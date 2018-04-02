子宮內膜癌患10年增2.5倍！異常出血、排尿疼痛莫輕忽

文／早安健康編輯部

子宮內膜癌，又稱為子宮體癌，是指子宮體中的子宮內膜細胞病變成為癌細胞。子宮內膜每個月都會增生、剝落，形成月經，若受到不當刺激，細胞就容易產生惡性病變。

子宮內膜癌居歐美婦癌的首位，據台灣國健署統計，子宮內膜癌是近 10 年內成長速度最快的癌症，確診人數逐年上升。2004 年時個案新增人數為 987 人，2014 年時新增人數已來到 2440 人，增加近 2.5 倍。在二○一五年女性十大癌症發生率中位居第 6 名。好發於 50～60 歲的女性，但患者逐漸年輕化，長庚醫院甚至收治過 17 歲少女罹癌病例。

肥胖、接觸環境荷爾蒙易致子宮內膜癌，不正常出血是警訊

常見症狀：

□異常出血、停經後出血

□經血量多

□下腹疼痛

□骨盆腔疼痛

□排尿困難、排尿疼痛

疾病成因：

● 長期雌激素濃度過高：初經早、停經晚、未生育等。

● 肥胖

● 罹患高血壓、糖尿病

● 遺傳基因：BRCA1、BRCA2 基因若突變易罹癌。

● 罹患多囊性卵巢症候群、有卵巢顆粒細胞瘤

● 長期接觸環境荷爾蒙

避免高糖高油、高熱量飲食，定期篩檢防癌最有效

預防及對應：

● 少攝取高糖、高油脂、高熱量食物

● 適度運動

● 維持理想體重

● 定期篩檢：每年進行超音波、抹片檢查，分段式子宮內膜搔刮術是目前最可靠有效的方式，子宮內膜採樣則是透過採集內膜細胞觀察有無癌細胞。

● 治療方法：手術治療為主，放射線治療、化學治療、荷爾蒙治療為輔。

來源：《早安健康》 2018 年 4 月

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