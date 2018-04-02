歐買尬電子支付今年交易額挑戰650億元 旗下綠界科技明年底掛牌上櫃

歐買尬 (3687) 旗下歐付寶董事長林一泓表示，整合金流服務平台 - ECPay(綠界科技)後，2017 年交易額 450 億元，預估今年目標達 650 億元，而綠界科技去年獲利 1380 萬元，預估今年獲利成長幅度更高，2019 年底前將可掛牌上櫃。歐付寶成立於 2011 年，歐買尬持股 32%，目前資本額為 14 億元，主要股東結構包括歐買尬、全家 (5903)、義美食品、台達資本、振樺電(8114)、國票創投、玉山創投、辣椒(4946) 董事長鄧潤澤、一詮精密 (2486) 董事長周萬順，以及兆豐創投等。



歐付寶合作店家已達 15 萬家，跟台灣 PAY 合作，目前線下刷卡機跟銀行加起來有 68 萬家，儘管目前歐付寶仍虧損，林一泓指出，今年底前力拚單月損平，明年可望獲利。



林一泓指出，歐付寶今年會加強通路這塊，包括開發及深度，並有強勢通路陸續在歐付寶上架，包括線上線下都會有。



林一泓表示，歐付寶加上綠界目前員工人數約 230-240 人，去年交易額 450 億元，今年目標力拚 650 億元，綠界科技方面，去年獲利 1380 萬元，預計 2019 年底前上櫃。



歐買尬今年將推出 3-4 款遊戲，全部都是自製遊戲，旗下《LUNA》預計 4 月推出手遊版，暑假還會推出一款。



歐買尬去年每股虧損 4.38 元，今年目標盼能減少虧損。



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