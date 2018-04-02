教孩子調適情緒，父母必學親子聊天術

諮詢／楊俐容（臺灣芯福里情緒教育推廣協會理事長）

蘇明進（臺中大元國小老師）

採訪整理／曲潔君

你家孩子 IQ 很高，但很容易生氣，EQ 有待提升嗎？

本文教你如何每天花 10～15 分鐘，打開孩子的心房，在增進親子關係的同時，也讓孩子學會處理負面情緒，分享快樂！

佳儀和志明是對年輕夫妻，兩人都為了家庭，在職場上努力打拚。不過，最近學校老師卻不斷反映，他們小學三年級的兒子偉雄，在學校上課時，經常無故發脾氣，甚至會對同學動手。無奈夫妻倆工作常加班，回家後雖嘗試關心孩子，但睡前時間僅夠檢查作業跟成績，根本沒有時間與兒子談心，而偉雄也一天比一天情緒起伏更大，在學校的問題也越來越多……

教育環境變遷，孩子們待在學校、安親班、才藝班等教育機構的時間越來越長，IQ 越來越高，EQ 卻越來越差。究竟家庭環境和學校教育，哪一個環節出了問題，導致孩子們的情緒管理能力越來越差？

針對現代孩子們的情緒管理問題，臺灣芯福里情緒教育推廣協會理事長楊俐容表示，衛福部及中華心理衛生協會曾於 2017 年時，針對國中小老師進行調查，發現學生面臨最大的問題前三名依序為「學習動機低落」、「情緒管理」及「人際關係」，而這三項均與孩子處理負面情緒的能力有關係。

另外，據教育部統計，2009 年通報的情緒障礙生人數有 4069 人，但到 2016 年卻大幅增加至 6597 人。在學生總人數減少的情況下，有情緒障礙的學生人數卻大幅增加，這些數據都代表現代學生與家長最大的課題是「情緒問題以及負面情緒管理」。

ＢＯＸ 什麼是「情緒障礙生」？ 情緒障礙生是「嚴重情緒障礙學生」的縮寫。依據「身心障礙及資賦優異學生鑑定標準」（教育部，民 91）第九條，所謂嚴重情緒障礙，指的是長期情緒或行為反應顯著異常，嚴重影響生活適應者；其障礙並非因智能、感官或健康等因素直接造成的結果。

來源：《大家健康》 2018 年 4 月

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