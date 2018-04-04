ＦＩＩ效應？企業「用腳投票」

ＦＩＩ快速通過上海Ａ股的上市審核，恐怕也引起許多企業仿效，想到更有機會的地方發展，包括鵬鼎、上海南僑與榮成環科等，都可能接棒登陸。

【文／林宥辰】

台股中的天王之一鴻海在前陣子轉投資大陸的主題企業富士康互聯網（ＦＩＩ），僅僅以三六天的時間便通過審核，創下企業申請上海Ａ股上市的最快紀錄，引發市場一片譁然，其中也很難不去想像背後的政治因素。

然而更重要的一點是，ＦＩＩ的案例，恐怕會讓台商掀起一股「赴陸掛牌潮」，比起台灣，陸股市值大、在籌資方面也較容易，恐怕讓台股興起前往大陸掛牌的念頭。

台企登陸前仆後繼

隨中國資本市場逐步開放，外資藉陸港通北流入內地市場力道也逐漸增強，去年滬股通、深股通累計淨流入規模為六三六．二八億及一三六一億人民幣，分別較二○一六年成長三九％、七九七％。

再看到去年北向陸股通合計淨流入規模約達二千億人民幣，較一六年成長許多，這些都足以看到外資流入中國的強勁力道，大陸市場龐大，同時也具有籌資規模大、高本益比優勢，這些利多也遠遠超越台灣，也很可能讓台股決定「用腳投票」，選擇離開，前往機會更好的市場發展。

事實上，大陸也祭出政策，官方提出了「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」的所謂「三去、一降、一補」的政策，在現階段供給側改革思維已經改變，未來產業政策對科技創新扶植力道將逐步加大，此次ＦＩＩ在相當短的時間內即獲證監會通過，也更加突顯大陸監管層加快扶植獨角獸企業的決心。

在赴陸掛牌的效應帶動下，台廠也紛紛將觸角伸出海外，尋找更多的機會，舉例來說，軟板廠臻鼎ＫＹ的子公司鵬鼎就宣布將在深圳掛牌，預計在今年下半年完成整個計畫，臻鼎在一七年第二季將大陸旗下的子公司全數切割，並成立鵬鼎控股公司，並釋股以達成股權分散原則，到去年底，臻鼎已持有鵬鼎八一％股權，超過一半的持股量也讓臻鼎享有市值推升利益及取得資金投資效益的優勢，吃下大補帖。

臻鼎、南僑接棒跨足海外

法人表示，軟板產業在下一個五年必然面臨到進入新世代的布局，因５Ｇ與智慧型手機的功能更精細化，身為ＰＣＢ龍頭老大的臻鼎也須做出改變，持續擴充產能以滿足趨勢以及顧客的需求。

臻鼎目前主要生產基地集中在大陸地區，不論擴廠、人員管理等對人民幣的資金需求都相當龐大，但由於台海兩岸本益比落差大，臻鼎在推動鵬鼎深圳新股掛牌後，在高本益比下可取得較低廉資金，對於擴充秦皇島與懷安廠的產能、提升製程技術並進行上下游整合持續壯大競爭力有一定的幫助，為力抗崛起的中國ＰＣＢ供應鏈戰爭中添入新的薪柴。臻鼎一、二月合併營收為一七二．二億元，更在去年第四季創下四四一．三一億元的新高，年增五○．二％，同時也是單季新高。

臻鼎表示，因獲利高於預期，本業獲利成長有望彌補子公司海外掛牌持股稀釋影響，而展望今年，則將目標放在淮安、秦皇島兩廠的陸續投資擴產，包含先進生產製程、類載板與任意層ＨＤＩ等應用，可望在明年開始貢獻業績。

來源：《先探投資週刊》 1981 期

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