南非大股東賣股 騰訊見頂？

非洲最大市值企業 Naspers，長抱騰訊十七年如一日，直到最近才出脫二％持股；十七年以來首度賣股，也讓馬化騰、李澤楷、Naspers 成為媒體焦點。

【文／鄭志全】

三月二十三日，恆生指數盤中一度重挫千點，港股主板也在當天爆出二八三四億港元的巨量，比前一日多了八七％。其中，光是股王騰訊就貢獻四四％成交量，單日成交一二六一億港元，除了創下有史以來最大量，也比去年港股平均一天的成交量多出四成。

長抱騰訊十七年不賣

騰訊帶量重挫，股價在短短兩天下跌九．二％，市值蒸發四千億港元（約一．五兆台幣），最大利空來自大股東賣股，而且這個股東從不賣股。過去十七年一股未賣的南非報業（Naspers），宣布將出售一．九億股騰訊，折合市值超過八百億港元，持股比例由三三．二％降至三一．二％。減持消息公布後，騰訊、Naspers 短期股價皆重挫九％以上。

坐擁三分之一騰訊的 Naspers，目前主要業務包括傳媒、付費電視、電子商務，旗下的投資部門ＭＩＨ多年來投資至少近百家網路新創企業，但真正成功的案子不多。目前持有的三三．二％或三一．五億股騰訊，是二○○一年從ＩＤＧ和「小超人」李澤楷手中買下，當時大約花了三三○○萬美元。

Naspers 多年來就是靠著這筆投資揚名立萬。○四年騰訊在香港上市，上市價三．七港元，直到一四年實施股票分割一股拆成五股之前，股價最高漲到六四六港元，分割後再從百元附近漲到今年初的四七六港元。持股至今，Naspers 這筆投資的價值將近一七五○億美元，帳面大賺超過五千倍。

持股十七年一股不賣，以及五千多倍的潛在收益率，幾乎稱得上是有史以來最佳投資案例。而頭一次賣股之後，勢必傷及騰訊股價，馬化騰也在第一時間出面護航，他說：「我們的南非大股東十七年如一日，直到前幾天才賣了一點點，還立刻承諾三年不會再賣，這樣的股東很難找。」

大股東賣的這一點點股票，也讓李澤楷再度成為媒體焦點。假設當初沒有賣掉那二○％騰訊股票，而且持有到現在，如今的 Naspers 應該不是非洲最大企業，而李澤楷的身家可能會超越他父親，李嘉誠在富比士全球富豪榜上也將下降一個名次。

來源：《先探投資週刊》 1980 期

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