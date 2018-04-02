朴槿惠6日一審宣判 獄中一年看漫畫小說度日

南韓前總統朴槿惠被捕至今已滿 1 年，首爾中央地方法院將於本周五 (6 日) 對她進行一審宣判。據悉，她過去一年來在看守所以閱讀小說和漫畫度日。

《星島日報》報導，「閨密干政」案的當事人崔順實在 2 月的一審宣判中，被判處 20 年有期徒刑，當時法院認定崔順實向三星 (005930-KR) 索賄等主要嫌疑成立，且判定朴槿惠共謀關係成立，因此外界認為朴槿惠會和崔順實一樣被判有罪。

同時，朴槿惠作為前總統問責力度應該更大，且和崔順實相比，朴槿惠還有排擠部分文化和藝術界人士、泄露青瓦台文件等嫌疑，因此預計量刑會更高。

在朴槿惠的各種嫌疑中，法定刑最高的嫌疑是《有關特定犯罪加重處罰的法律》規定的受賄罪，若加重處罰可判無期徒刑，但分析認為這個可能性不大，因為檢方此前曾要求法院判處朴槿惠 30 年有期徒刑。

朴槿惠是否會在一審宣判時露面也受到關注。朴槿惠被批捕後一直關在首爾看守所，去年 10 月關押期限被延長，朴槿惠以遭到政治報復為由 5 個多月來沒有出席庭審。在看守所，除了與 2 名律師之外，她拒絕與其他人見面，包括自己的胞弟和胞妹。允許與家人會面的春節和中秋節，她也一個人度過。

據悉，朴槿惠在看守所閱讀以日本戰國時代為背景的小說《大望》和韓國長篇小說《客主》、漫畫《風鬥士》(Fighter In The Wind) 等安靜度日。

朴槿惠共受 21 項指控。去年 4 月 17 日，朴槿惠因「干政門」案被檢方提起公訴，受到 18 項罪名的指控，包括涉嫌受賄、濫用職權、強逼企業出資、泄露公務機密等，合併罰款 1885 億韓元 (約 51 億元新台幣)。此外，今年年初，因捲入國情院受賄案和干涉選舉案，檢方再向朴槿惠追加 3 項指控。

這個「世紀審判」將於周五 (6 日) 宣判，首爾法院已於 3 月 28 日以公開抽籤方式分配旁聽席位。不過，30 個普通觀眾的旁聽名額，僅僅吸引了 90 多名民眾前來抽籤。

本周三 (4 日)，崔順實、前青瓦台秘書安鐘範、樂天集團會長辛東彬的二審庭審將開始。而朴槿惠接受宣判後，干政案被提起公訴的 5 名涉案人的一審判決將全部落幕。