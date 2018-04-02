3月PMI、NMI雙雙反彈 經濟持續復甦

中華經濟研究院今 (2) 日公布 3 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) ，回升 13.2 個百分點至 63.6%，而非製造業經理人指數 (NMI) 回升 3.7 個百分點來到 54.4%，連續第 13 個月呈現擴張，整體來看，中經院院長吳中書認為，經濟處持續復甦態勢。

觀察 5 項 PMI 組成指標中，新增訂單、生產數量和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升 (高於 50.0%)，現有原物料存貨水準也持續擴張；而 6 大產業全數呈現擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業 (65.7%)、電力暨機械設備產業 (64.9%)、基礎原物料產業 (62.4%)、化學暨生技醫療產業 (62.2%)、食品暨紡織產業 (58.2%) 和交通工具產業 (56.1%)。

就各組成指標來看，由於 2 月春節營業天數較少，低基期效應使全體製造業回報新增訂單和生產數量較上月攀升的家數比例大幅增加，二指數分別攀升 24.7、31.2 個百分點來到 68.8%、68.2%，也是推升指數擴張速度加快的主因之一。

人力僱用數量指數躍升 5.4 個百分點至 56.8%，連續第 23 個月呈現擴張；供應商交貨時間指數續揚 0.2 個百分點至 62.7%，再創 2012 年 7 月指數創編以來最高點。

原物料存貨指數攀升 4.3 個百分點至 61.2%，是 2012 年 7 月指數創編以來最快擴張速度；客戶存貨指數中斷連續 40 個月過低轉為過高 (高於 50.0%)，指數攀升 5.0 個百分點至 50.7%，創 2014 年 9 月以來最高點。

原物料價格指數已連續 8 個月維持在 70.0% 以上的上升 (高於 50.0%) 速度，指數為 75.4%；未完成訂單指數攀升 11.2 個百分點至 62.9%，連續第 20 個月呈現擴張。

非製造業方面，非製造業經理人指數 (NMI) 回升 3.7 個百分點來到 54.4%，連續第 13 個月呈現擴張，其中，商業活動 (生產) 和新增訂單指數的上揚是 NMI 擴張速度加快的主因之一；四項組成指標中，商業活動 (生產)、新增訂單和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間為上升 (高於 50.0%)。

8 大非製造業產業中僅二者 NMI 呈現緊縮，分別為住宿餐飲業 (38.5%) 和零售業 (44.5%)。

展望後續景氣，中經院指出，全體製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連續 25 個月呈現擴張，惟本月指數回跌 0.9 個百分點至 64.8%。

而非製造業「未來六個月景氣狀況指數」已連續 7 個月呈現擴張，惟指數自回跌 1.0 個百分點至 56.3%，8 大產業中僅住宿餐飲業 (45.8%) 回報未來六個月景氣狀況呈現緊縮。