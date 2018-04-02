鴻海鴻騰併Belkin 幕後推手是他 擬複製夏普重生模式

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司鴻騰精密 (6088-HK) 在上周宣布併購美國網通廠 Belkin，據了解，鴻騰精密只花了大約半年的時間就決定該併購案，而其中的關鍵人物，就是鴻騰精密董事長盧松青的雙胞胎弟弟盧伯卿，針對併購 Belkin，鴻騰精密也將比照之前鴻海參股夏普 (6753-JP)，要讓 Belkin 從谷底回升。

產業人士分析，企業併購最大問題在企業文化整合，尤其是不同國家的企業，除了金錢外，雙方企業能否了解彼此，才是決定併購成功與否關鍵。盧伯卿在 1981 年加入美國德勤洛杉磯事務所，對於美國企業文化相當熟捻，加上盧伯卿本身具備會計專業，更是讓此樁併購雙方能夠快速達成協議的重要因素。

Belkin 近 2 年營運陷入低點，儘管營收仍維持在接近 8 億美元水準，不過 2017 年獲利僅 466.3 萬美元，2016 年更是呈現虧損，稅後淨損 172.5 萬美元，但是畢竟 Belkin 品牌知名度夠大，尤其該公司產品還取得在蘋果 (AAPL-US) 官網銷售的資格，因此鴻騰內部評估，只要結合公司在供應鏈管理、製造的強項，以 Belkin 的品牌還是有很大的合併綜效。

產業人士表示，鴻海在參股夏普之後，靠著深諳日本文化的副總裁戴正吳，一個人隻身赴日，花了 2 年就把夏普順利轉虧為盈，而鴻騰精密內部則有了解美國企業的盧伯卿，以其會計專業，加上盧松青本來就是製造生產管理的能手，因此要複製另一個夏普成功模式，難度不算太高。

另外一個讓鴻騰精密決定併購 Belkin 的關鍵，就是之前鴻騰精密已先行併購安華高光通訊部門，2016 年完成收購安華高 Avago(AVGO-US) 光模組事業單位和相關資產後，讓鴻騰精密從傳統銅線走向光纖，隨著 5G 時代來臨，Belkin 將可提供鴻騰精密在高速通訊的出海口。

至於併購最大的風險，也就是企業文化的整合，不過因為盧氏兄弟的經驗背景，加上都是在美國留學，同時 Belkin 創辦人 Chester 也將留任並續任執行長，預料影響相當有限。