媒體：阿里巴巴即將斥資95億美元收購餓了麼

據網易財經，阿里即將全面收購餓了麼，已簽排他協議，3 個月內阿里按 95 億美元（每股 0.6517 美元）現金收購網上訂餐平台「餓了麼」全部股份。

據網易財經，阿里巴巴即將全面收購網上訂餐平台「餓了麼」。

報導稱，雙方已簽署排他性協議，3 個月內，阿里巴巴按照 95 億美元（每股 0.6517 美元）現金收購「餓了麼」全部股份。

阿里巴巴向《中國企業家》雜誌獨家確認了此次收購消息，「餓了麼」則表示對此消息不予回應。

早在 2016 年 4 月，餓了麼宣布，阿里巴巴和螞蟻金服分別對其投資 9 億和 3.5 億美元。阿里消息稱，「餓了麼」當時那輪融資完成後，阿里 + 螞蟻成為「餓了麼」最大股東，占股 27.99%。

彭博社去年 5 月 25 日報導，阿里巴巴與螞蟻金服計劃帶領對「餓了麼」進行新一輪至少 10 億美元的融資。融資完成後，「餓了麼」估值將達到 50 億到 60 億美元。

如果參照今日網易財經的報導，「餓了麼」超過 70% 的股份價值 95 億美元，那麼就意味著其估值現在為 136 億美元左右，在半年多時間增加了一倍多。

去年 8 月 24 日，「餓了麼」宣布合併競爭對手之一百度外賣。

根據彭博社去年 5 月的文章，隨著越來越多的消費者開始通過智慧型手機和網路訂餐等，阿里巴巴正在和騰訊支持的美團點評爭奪行業霸主地位。此類服務的行業總規模去年預計將達到 7.28 兆元人民幣（約合 1.1 兆美元）。

阿里巴巴的投資帝國

或許，阿里巴巴的「吃喝帝國版圖」正在逐漸成形中。 本月初，螞蟻金服入股印度版餓了麼，對印度在線訂餐平台 Zomato 累計投資 2 億美元，獲得對方約 26% 的股份。

值得注意的是，此後不久，美團宣布向印度另一大外賣訂餐平台 Swiggy 注資 1 億美元。這是美團首次進軍印度市場。

這意味著，網路巨頭們將外賣訂餐 APP 的戰場延伸到了東南亞，海內外的「硝煙」正四散而起。

對於阿里巴巴而言，其東南亞的戰略布局不止侷限於外賣應用，而是從點至面全面展開。

去年 8 月，印尼最大電商平台 Tokopedia 宣布獲得由阿里巴巴領投的 11 億美元新一輪融資。此前，阿里還投資了東南亞最大電商平台 Lazada，並於去年 6 月斥資 10 億美金增持 Lazada 股份至 83%。

阿里還投資了包括印度版天貓 Paytm Mall、印度最大行動支付和商務平台 Paytm 等在內的多家本土電商及物流公司，總計投資金額約在 15 億美元以上。

本月初，彭博稱印度版「每日優鮮」、本土最大的網上生鮮日雜電商 Bigbasket 獲得由阿里巴巴領投的 3 億美元融資。

『新聞來源／華爾街見聞』