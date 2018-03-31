【豐銀投顧】晶焱又再創新高 股票期貨均順利

◆盤勢分析

報載: ESD 防護元件供應商晶焱（6411）昨（30）日公告去年財報，合併營收 27.37 億元，稅後淨利 4.42 億元、每股淨利（EPS）6.33 元，同創歷史新高紀錄。晶焱今年擁有 6 大成長動能，包括無線充電、有線快充、指紋辨識、USB 3.2 及 Type-C 連接埠、伺服器 PCIe Gen 4、電競 PC 等強力加持，法人看好今年營收及獲利將續創新高。上述消息我們其實早在小老鼠 168-937 及今年 2/23 便寫在此專欄中，當天的文章標題為:「收復季線填補缺口 空方陣地提高警戒」有興趣者可自行前往 GOOGLE 查詢即可知筆者所言不假。

公佈財報之後，6411 晶焱今天終於創高，不過我們家族的投資人及筆者完全不驚訝，這都是必然的結果，乃因此股基本面及題材面甚佳，又屬於「獨佔性高」的個股，今日大漲創高筆者還覺得不夠呢！近期筆者股票較少提起個股而多談期貨，並非棄股投期，而是近期的 VIX 指數較去年高的多。今年才進行 58 個交易日 (一季)，上漲及下跌逾 1% 的行情已經各有六次，這個數字，去年一整年才 7 次和 9 次，因此個股的操作困難許多，但期貨若能掌握，則可輕鬆獲利！筆者及 168-937 家族的投資人這 2 個月期貨獲利已超過 1400 點，獲利率已超過 200%，其背後的原因就是目前的盤勢適合操作期貨所致。話雖如此，那麼近期的盤完全不操作個股嗎？倒也未必。如同上述的 6411 晶焱之外，其實還有其他優質的個股，例如即將和奇力新合併的 3068 美磊，如依轉換比率來算溢價的報酬還有 10% 左右的空間，值。另外如 4746 台耀，目前手中訂單雖仍無法填滿，2 月僅剩一點影響，3 月會完全恢復，出貨量可望達最好水準，維他命 D 衍生物今年也會比去年好很多，法人預估，3 月營收有機會回升至 2.5 億元之上，不排除挑戰 3 億元創近期新高。有機會脫出營運谷底，值得留意，最後祝大家週末愉快，願大家操作順利。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

