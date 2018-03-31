台股盤後－風電顯卡力抗鴻海爆量下殺 季線連7紅 史上第2長

台股今 (31) 日因為補班日而獨家開市，儘管遇到鴻海財報不如預期衝擊，但是包括生技、紡纖、風電、顯卡等次族群依然強勢穩盤，台積電及大立光也是相對平穩，終場上漲 13.27 點，以 10919.49 點作收，成交值 755.72 億元。周線上漲 96.16 點，K 線收紅；月線上漲 104.02 點，K 線收紅；季線上漲 276.63 點，K 線連 7 紅。其中季 K 線連 7 紅僅次於 2005 年第 4 季到 2007 年第 3 季的連 8 紅。

以中小型股為主的櫃買市場開高震盪尾盤跳高，終場上漲 0.43 點，以 155.06 點作收，成交值 256.91 億元。周線上漲 4.44 點，K 線收紅；月線上漲 6.7 點，K 線收紅；季線上漲 6.54 點，K 線連 5 紅。其中季 K 線連 5 紅僅次於 2013 年第 1 季到 2014 年第 2 季的連 6 紅。

台股類股呈現漲多於跌，其中玻陶類股漲幅最高，達 5.3%，生醫、化學生醫、半導體、電子零組件、食品、電機機械、化學航運、電腦設備、紡纖、電子通路、鋼鐵、建材營造、通信網路、金融、其他類、光電、資訊服務、造紙等也均收紅。

至於下跌類股則是其他電子下跌逾 2%，油電燃氣、電器電纜、貿易百貨、觀光、橡膠、汽車等也均收黑。

電子權值股今天以鴻海最為弱勢，儘管去年第 4 季財報獲利創新高，但是其中卻有 660 億元是來自處分夏普特別股，因此引發市場擔憂鴻海本業恐有疑慮，因此今天股價大跌逾 3%，也摜破所有均線。而且鴻海今天成交量還爆量，來到 13.6 萬張，創今年單日次高。

不過鴻家軍則相對抗跌，訊芯 - KY、榮創、天鈺、正達、台揚、建漢、亞太電、乙盛 - KY 等均收紅。另外鴻海旗下工業電腦廠樺漢宣布公開收購帆宣，帆宣漲停，尾盤還有 69 萬張漲停買單高掛，樺漢盤中更是一度衝上 500 元大關。

風電則是持續扮演強勢股，儘管世紀鋼因為漲多拉回，但是上緯持續拉出漲停，也是第 5 根漲停板，亞力也同步漲停，永冠 - KY、台船等也均收紅。

生技股也是有多檔漲停，包括佰研、康聯 - KY、益安、達爾膚、寶齡富錦均漲停，大學光、康聯生醫、金可 - KY、美時、懷特、佐登 - KY 等也漲逾 5%。

分析師林孟漢表示，台股今天獨家開盤，充分展現了內資的實力，儘管電子權值股表現相對溫吞，但是中小型股則是活跳跳，整體來看，由於下周也僅有 2 天的交易日，預料外資也不會有太大的操作動作，內資仍是主導盤勢的力量來源。