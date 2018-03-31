職棒金控大戰 從球場戰到棒球主題分行 富邦悍將銀行亮相

中華職棒球季比賽正如火如荼開戰，四隊中以富邦金 (2881-TW) 旗下的富邦悍將和中信金 (2892-TW) 兄弟象的金控大戰最備受矚目，今 (31) 日隨著北富銀職棒主題分行亮相，戰線又從球場拉到棒球主題分行的金融服務。

富邦金去年接下職棒隊伍富邦悍將後動作一波波，繼認養新莊棒球場 10 年、發行富邦悍將聯名信用卡後，今天再推出大台北地區首家職棒主題銀行，台北富邦銀行新莊悍將主題分行以金融專業為基礎，融入悍將球隊、棒球、球場等元素，展現獨有運動風格。

面對各銀行過去著重產品競爭，到近年特色行銷大比拚的趨勢，北富銀總經理程耀輝表示，舉例來說，自從富邦去年底推出旺紅包後，統計到今年第一季，行動銀行的交易各項業務指標幾乎比起去年同期有 60-90% 的成長，分行業務的成績也超越原來訂的目標，跟這些行銷活動息息相關。

程耀輝進一步指出，線上線下的客戶希望的體驗不一樣，35 歲以下客戶喜歡線上，但是 35 歲以上、或 45 歲以上的高端客戶喜歡到分行得到面對面的諮詢和服務，在產品好的立基點之上，現在各銀行分行都重視 UVP(Unique Value Proposition；獨特值主張)，北富銀一直致力推廣「生活即金融 金融即生活」的理念，而棒球一直是台灣的國球，民眾共鳴度高，因此北富銀推出大台北地區第一家職棒主題分行「新莊悍將主題分行」。

改裝後的新莊悍將主題分行，除外觀以顯著的寶藍色鎧甲騎士盾徽妝點，分行入口設有投手、捕手立牌迎接球迷、客戶外，分行營業大廳高櫃等候區還舖有人造草皮，座椅並交錯著悍將球隊隊徽、棒球圖騰，就連銀行行員、理專在富邦悍將比賽日也會穿上俏麗的球衣在分行服務客戶；此外，營業大廳一角還設有「觀賽區」，配置 50 吋液晶電視、長板凳，讓球迷、客戶申辦金融業務之際，也能即時觀賞悍將球隊的精采賽事，理財及賽事資訊通通不漏接。

台北富邦銀行新莊悍將主題分行營業大廳一角設有「觀賽區」。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

除富邦悍將的棒球主題分行，中信銀行結合金融服務與棒球元素的主題分行「洲際簡易型分行」則是鄰近中信兄弟主場洲際棒球場，分行內部裝潢也特別結合運動風格元素，中國信託第一家數位化營運模式的棒球主題分行。

中信銀行的洲際簡易型分行提供指靜脈 ATM 無卡提款、行動裝置預約分行服務外，民眾也可以在分行內享有 Wi-Fi 免費上網與 Beacon 客製化推播等數位化服務，搭配打造運動風格的數位分行，不僅凸顯中國信託對棒球的支持，也展現持續在地化經營據點的決心。