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職棒金控大戰 從球場戰到棒球主題分行 富邦悍將銀行亮相

台北富邦銀行行員在職棒球隊富邦悍將比賽日會穿上俏麗的球衣在分行服務客戶。(鉅亨網記者陳慧菱攝)
台北富邦銀行行員在職棒球隊富邦悍將比賽日會穿上俏麗的球衣在分行服務客戶。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

中華職棒球季比賽正如火如荼開戰，四隊中以富邦金 (2881-TW) 旗下的富邦悍將和中信金 (2892-TW) 兄弟象的金控大戰最備受矚目，今 (31) 日隨著北富銀職棒主題分行亮相，戰線又從球場拉到棒球主題分行的金融服務。

富邦金去年接下職棒隊伍富邦悍將後動作一波波，繼認養新莊棒球場 10 年、發行富邦悍將聯名信用卡後，今天再推出大台北地區首家職棒主題銀行，台北富邦銀行新莊悍將主題分行以金融專業為基礎，融入悍將球隊、棒球、球場等元素，展現獨有運動風格。

面對各銀行過去著重產品競爭，到近年特色行銷大比拚的趨勢，北富銀總經理程耀輝表示，舉例來說，自從富邦去年底推出旺紅包後，統計到今年第一季，行動銀行的交易各項業務指標幾乎比起去年同期有 60-90% 的成長，分行業務的成績也超越原來訂的目標，跟這些行銷活動息息相關。

程耀輝進一步指出，線上線下的客戶希望的體驗不一樣，35 歲以下客戶喜歡線上，但是 35 歲以上、或 45 歲以上的高端客戶喜歡到分行得到面對面的諮詢和服務，在產品好的立基點之上，現在各銀行分行都重視 UVP(Unique Value Proposition；獨特值主張)，北富銀一直致力推廣「生活即金融 金融即生活」的理念，而棒球一直是台灣的國球，民眾共鳴度高，因此北富銀推出大台北地區第一家職棒主題分行「新莊悍將主題分行」。

改裝後的新莊悍將主題分行，除外觀以顯著的寶藍色鎧甲騎士盾徽妝點，分行入口設有投手、捕手立牌迎接球迷、客戶外，分行營業大廳高櫃等候區還舖有人造草皮，座椅並交錯著悍將球隊隊徽、棒球圖騰，就連銀行行員、理專在富邦悍將比賽日也會穿上俏麗的球衣在分行服務客戶；此外，營業大廳一角還設有「觀賽區」，配置 50 吋液晶電視、長板凳，讓球迷、客戶申辦金融業務之際，也能即時觀賞悍將球隊的精采賽事，理財及賽事資訊通通不漏接。

台北富邦銀行新莊悍將主題分行營業大廳一角設有「觀賽區」。(鉅亨網記者陳慧菱攝)
台北富邦銀行新莊悍將主題分行營業大廳一角設有「觀賽區」。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

除富邦悍將的棒球主題分行，中信銀行結合金融服務與棒球元素的主題分行「洲際簡易型分行」則是鄰近中信兄弟主場洲際棒球場，分行內部裝潢也特別結合運動風格元素，中國信託第一家數位化營運模式的棒球主題分行。

中信銀行的洲際簡易型分行提供指靜脈 ATM 無卡提款、行動裝置預約分行服務外，民眾也可以在分行內享有 Wi-Fi 免費上網與 Beacon 客製化推播等數位化服務，搭配打造運動風格的數位分行，不僅凸顯中國信託對棒球的支持，也展現持續在地化經營據點的決心。

中信銀行的洲際簡易型分行提供指靜脈ATM無卡提款。(圖：中信銀行提供)
中信銀行的洲際簡易型分行提供指靜脈 ATM 無卡提款。(圖：中信銀行提供)

 

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