寶齡美中市場接棒發威可期 盤中股價飆破百元 創上市來新高

寶齡 (1760) 去年稅後淨利 9053 萬元，每股盈餘 1.33 元，擬配現金股利每股 1 元。腎病新藥拿百磷 (Nephoxil) 美國銷售因適應症擴充看增，歐洲也可望敲定授權開始挹注，今年營運將大幅成長，中國市場則力拼今年底取證，由於授權夥伴山東威高醫院已完整布建醫院通路，外界期待上市後銷售具爆發力，且不須分潤給原發明人，獲利貢獻值得期待，近日法人看好喊進，股價也頻創上市後新高，今日盤中更一度漲停飆破百元。拿百磷成功獲納入美國 Federal Medicare Part-D 醫療保險，市場保險給付涵蓋率高達 95%，推波 2017 年業績成長一倍，去年底更獲核准腎性缺鐵性貧血擴充適應症，市場看好今年銷售將大幅成長。已取得藥證的歐洲，現在申請保險給付中，也在洽談授權中，法人預期，今年中授權將敲定，開始貢獻業績。



根據美國 Keryx 統計，目前美國慢性腎病 (3-4 期) 的缺鐵性貧血症 (IDA) 人數約為 650,000 人，市場需求藥物每年約為 28 億美元，潛在市場也還有 250,000-400,000 人，換算成市場規模也約為 11-17 億美元；全球透析 (洗腎) 人口數因為人口結構老化及飲食習慣等因素，至 2020 年更預計成長至 400 萬人。



外界關注的中國市場，寶齡拿百磷 (Nephoxil) 已於 2 月 14 日取得中國 CFDA 的藥物臨床試驗批件。由於拿百磷是以進口藥申請，臨床試驗僅 3 個月，法人預估，最快今年底就有機會取得進口藥證。



據統計，中國洗腎市場成長快速，自 2009-2013 年的平均成長高達 23%，洗腎人口在 2013 年為 33 萬人，已超越日本, 成為全球第二大洗腎王國。而此項數據僅為官方有註冊的洗腎人口，依照慣例推估，中國尚未註冊的洗腎人口可能遠高於揭露的數字。



寶齡的中國合資夥伴山東威高藥業，為中國前 3 大的洗腎器材供應商，已完整布建醫院通路，外界期待上市後在銷售開出紅盤，且相較歐美市場因分潤給原始發明人，中國不須分潤，依照銷售分得利潤較高，屆時隨銷售成長，將推升獲利跳高。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』