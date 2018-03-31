密件揭兩韓統一條件：裁軍至10萬 美軍撤出南韓 設中立國緩衝帶

韓國外交部周五 (30 日) 公開一批年逾 30 載的外交文件，揭示上世紀 80 年代末，兩韓及美朝皆無渠道溝通之際，北韓金日成政府曾通過蘇聯和中國向美國傳話，提出兩韓以聯邦模式統一、並建成中立國作為地區緩衝地帶的方案，而美軍及核武則撤離朝鮮半島。在兩韓峰會 4 月將舉行討論朝鮮半島無核化之際，北韓這份 30 年前提出的方案引起注意。

香港《明報》報導，韓國外交部昨公開 23 萬餘頁的解密外交文件。文件顯示，美蘇 1987 年 12 月 9 日在白宮舉行峰會時，蘇聯曾向美國傳遞北韓信息。蘇聯共產黨總書記戈巴契夫代表北韓向美國總統雷根傳達，北韓提出「創建朝鮮半島中立國及緩衝地帶」建議的非正式文件。

北韓主張，兩韓分階段各裁減兵力至不到 10 萬，核武和外國部隊則全面撤離半島；兩韓隨後發表互不侵犯聲明、而休戰協議就正式改為和約，並廢除所有跟第三方簽訂的條約；兩韓將創建中立的「聯邦共和國」。

北韓領袖金日成早在 1980 年提出「高麗民主聯邦共和國」統一朝鮮半島的構想。按北韓的統一方案，盡快實現統一的最好辦法，便是聯邦制國家。北韓亦一直要求美軍從朝鮮半島撤走。

美國國務院亞太事務助理國務卿當年向韓國駐美大使館轉述北韓方案，稱戈巴契夫傳遞文件時並無任何相關表示。雷根接收文件後，也無特別反應。美國認為，北韓沒有爭取信任、推動實現提議的意志；韓國則向美國表示北韓提案「誇張、不實際，具體內容無新意」；並請蘇聯傳達，韓方認為兩韓直接對話討論可能實現的問題最為實際。

北韓另一方面亦透過中國向美國傳話。1987 年韓國駐日大使館報告指出，中國中央軍事委員會副主席楊尚昆當年 5 月訪美，曾代北韓向美國提出想建立雙邊經貿關係，並希望「解除施加於北韓的各種制度上的限制」。但楊尚昆向美國高官稱﹕「金日成是信不過的人，北韓國內政策極之不合理。」文件形容，中共高層如此公然批評北韓實屬首次。

美國 1987 年 2 月底修訂對北韓政策，讓美朝官員可在中立環境接洽對話。文件顯示，美國國務院亞太事務助理國務卿 1986 年 11 月訪韓，就曾向韓國外長崔侊洙等官員提議兩韓、美朝對話，以令北韓在 1988 年奧運前減少挑釁。但 1987 年 11 月 29 日發生北韓特工炸毁大韓客機事件，致美國 1988 年 1 月放棄。

美國 1991 年宣布撤走海外核武，包括駐韓核武。韓國總統盧泰愚同年 11 月作朝鮮半島無核化宣言，翌年 1 月跟北韓簽訂半島無核化聯合聲明。但北韓此後發展核計劃。1994 年，美朝簽署協議，美國以援助換取北韓凍結核計劃。北韓 2003 年重啟核設施。2003 年，中、日、美、俄及兩韓展開六方會談，2005 年取得突破，北韓承諾放棄所有核武及核計劃，不過協議最終在 2009 年因北韓試射火箭告吹。

韓國外交部按外交文件公開規定，自 1994 年 1 月首次公開 1948 年至 1959 年度的外交文件，每年一趟，迄今已作 25 次公開，解密文件共逾 2.5 萬冊 (340 餘萬頁)。