宏碁電競攻校園 與樹德家商合作成立「電競運動產學培訓中心」今開幕

宏碁 (2353) 電競攻校園，與樹德家商策略聯盟，建置南台灣最大、世界大賽等級的樹德家商「電子競技運動產學培訓中心」，週六 (31 日) 開幕落成。宏碁指出，其發展電競從根做起，深入校園培育國內電競人才，近期陸續協助眾多學校建置電競教室，並提供產學交流機會，更登上國際舞台機會。其中，樹德家商「電子競技運動產學培訓中心」占地近百坪，耗資逾 700 萬元，成為南台灣最大的世界大賽等級場域。



而此電競運動產學培訓中心不僅採用宏碁電競桌機內建 GTX-1080 高階顯卡的 Predator G1、Acer 曲面電競螢幕、Predator 電競椅等周邊，甚至 Acer 數位看板、賽評主播台、直播轉播台等世界賽專業等級裝備設置，也將成為 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃南區比賽基地，為參與新年度亞太區 Predator 電競聯盟大賽暖身，為躍上世界舞台準備。



宏碁表示，預見電競產業的未來，電競不只是競賽，要從教育紮根，才能建立完整產業鏈，加速電競發展，宏碁從去年扶持各大學校建置電競教室如靜宜大學、醒吾科技大學及年初協助滬江高中成為 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃北區比賽基地，這次建構南區基地，陸續增設區域型的比賽基地，串連南北聲勢，以高規格設備帶動高手雲集的賽事。



樹德家商電子競技運動產學培訓中心一個月之內完成，以奧運指定遊戲比賽項目為培訓內容，陸續展開校內外的校園盃賽事，積極挑戰高手雲集的電競賽事，更吸引好手加入樹德電競團隊，並成為 Acer Predator《英雄聯盟》校際盃南區比賽基地。目前樹德家商正進行電競代表選手遴選，將電競運動列為重點培訓項目，讓學生在此運動上更具競爭力。



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