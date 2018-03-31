無線充電市場增長 大聯大推出15W單線圈定頻無線充電解決方案

無線充電目前有 4 種主要技術方案，包括電磁感應、磁共振、無線電波和電場耦合，在無線充電市場不斷延伸下，大聯大 (3702) 宣佈旗下世平集團將推出，以恩智浦(NXP)MWCT1011VLH 為基礎，15W 單線圈定頻無線充電解決方案。大聯大強調，此方案適用於手機快速充電功能。大聯大指出，至從蘋果 iPhone8 及 iPhone X 發表後，無線充電市場出現爆發式增長。市場人士也指出，現今無線充電市場比蘋果發布新機前增長約 5 至 6 倍，預估明年還會以倍數空間成長。



大聯大說明，無線充電目前有 4 種主要技術方案，包括電磁感應、磁共振、無線電波和電場耦合，其中電磁感應和磁共振是當前兩大主要技術。WPC 是目前最大的無線充電聯盟，會員數量超過 200 家，其中有諾基亞、HTC、LG、Sony、三星、高通，與新加入的蘋果。



而世平集團以恩智浦 MWCT1011VLH 為基礎的 15W 單線圈定頻，推出的無線充電解決方案，大聯大強調，得以支援最新 WPC QI 標準，且適用於手機快速充電功能。特色包含，支援品質因素和功率損耗 FOD 的校準、超低物料清單 (BOM) 成本，及透過 MWCT1011 獲 Qi v1.2.2 認證。



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