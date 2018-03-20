智慧鎖高消耗 大聯大宣布推出延長電池壽命方案

大聯大 (3702) 今日指出，隨著越來越多屋主希望將智慧鎖（或電子鎖）應用在自家建築物中，無線電池供電的智慧鎖越來越受歡迎，但電池為高消耗品，因此降低平均電流的消耗，成了重點。宣布旗下世平集團將推出德州儀器 (TI) 使用 4 節 AA 電池的智慧鎖參考設計解決方案。在智慧鎖應用中，高電流馬達和無線電耗電量會影響電池壽命。大聯大進一步說明，德州儀器使用輕負載效率的 DC-DC 轉換器、SimpleLink™超低功耗無線 MCU 平台，整合馬達驅動器和 RGB LED 驅動器，呈現出輕載高效的電源拓撲結構，可根據低待機電流和長時間的關斷狀態，延長電池壽命。



大聯大指出，此設計可看出德州儀器設計系統的組件選擇，設計原理和測試結果。同時也可供系統設計人員應用於低功耗門鎖設計的電子鎖、密碼鎖和閱讀器、無線電動百葉窗、HVAC 阻尼器和執行器。



大聯大強調，選擇電池有兩大主因，包括電池平台容量和普及程度。而 AA 電池比 AAA 電池有更大的容量。4 節 AA 串聯電池特性是，有 5 年以上電池壽命，可負荷每天 24 次上鎖或解鎖，及低功耗藍牙的無線電連接周期等多項功能，可應用在電子鎖輸入及讀取裝置、電子智慧鎖、暖通空調 (HVAC) 開關和致動器控制、煙霧和溫度探測器及電動百葉窗等。



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