岱宇衝商用健身器材 延攬前喬山國際業務大將等6人

為強化商用健身器材市場業務布局，岱宇 (1598-TW) 宣布延攬前喬山 (1736-TW) 商用健身器材的國際業務大將 Daniel Clayton，以及健身產業 ICG / Life Fitness、Matrix Fitness 品牌等總計 6 位中高階人才加入，全面布局北美、英國、歐洲、亞洲等區域。

岱宇指出，Daniel Clayton 在全球健身產業累積長達 27 年的國際領導經驗，憑藉在喬山的 10 年任期間開拓了 10 間海外分公司，並帶來超過 20% 的年複合增長率之優異成績，此次人事布局將任命其掌舵岱宇全球商用與醫療事業部門總裁，帶領公司團隊加速 SPIRIT 品牌和其他相關合作品牌於全球商用健身器材市場拓展。

岱宇已站穩全球前三大家用健身器材領導地位，近年更積極拓展商用健身器材與醫療復健等領域，致力打造品牌並擴大市占率。

岱宇 2017 全年合併營收達 44.6 億元，較 2016 年小幅減少 6%，岱宇表示，主要是受新台幣升值影響，若排除匯率因素，2017 年全年營收與 2016 年相當。

展望 2018 年，岱宇表示，樂觀看好在家用、商用與醫療等全方位布局持續發酵，並將持續完善電子商務、電視購物等多元銷售通路，今年第一季在 UFC 品牌健身新品、與 Jonny G 研發新款飛輪系列等商用新品出貨挹注下，加上錫頓金屬製品嘉興廠戶外家具出貨旺季，整體營運可望較 2017 年第四季旺季表現更上層樓。