未來申請美簽需交5年社交媒體紀錄 影響人數高達1500萬

美國川普政府將出台強化對入境外國人資格審查的新舉措，無論是移民還是非移民，將被要求交出所使用的社交媒體、電子郵箱等 5 年的詳細資訊和紀錄，目的是確保這些人不會對美國構成威脅。據估計，新舉措一旦付諸實施，每年受影響的人數可達 1500 萬。

美聯社 30 日報導，美國國務院這一簽證審查新規，要求所有簽證申請人提供 5 年內所使用的社交媒體詳細資料，如臉書 (facebook)、推特 (twitter)、Instagram 等電話號碼、電子郵箱、出國記錄、是否遭受過驅逐、家庭成員是否捲入過恐怖活動等資訊。以及 15 年內的個人資訊，包括住址、就業和旅行紀錄等，但申請者可選擇是否願意提供這些訊息。

此前，只有需要更嚴格審查的簽證申請人才需要提供上述資訊，比如那些去過受恐怖組織控制地區的人。但美國國務院估計，受此新規影響的不僅有每年入境美國的 71 萬移民申請者，更有 1400 萬赴美就學、經商及旅遊的非移民類簽證申請者。

根據程序，這項新規於當地時間週五 (30 日) 在聯邦公報網站上公告，之後有為期 60 天的公眾審評期。最終獲得美國行政管理和預算局批准後，以社交媒體為例，所有類型的簽證申請會列出一系列平台名稱，並要求申請者提供相應的帳戶資訊。唯一可能獲得豁免的是外交和公務簽證申請者。但即使這些人也依然有可能被要求提供。

美國有線電視新聞網 (CNN) 評論稱，簽證新規必然會惹惱個人隱私和公民權利的擁護者。他們認為，這一措施將延滯簽證申請進程，讓合法的入境行為受到限制。

美國此一簽證審查新規出台前，台灣藝人夫妻檔孫鵬、狄鶯的兒子，就讀美國賓州邦納普倫德加斯特天主教高中孫安佐，26 日告訴同學「我要在學校掃射」，雖然他自認只是開玩笑，但佛州 2 月才發生 17 死校園槍擊案驚動全美，孫安佐的白目行徑誤觸地雷，依恐怖威脅罪被捕，一句玩笑話恐讓孫安佐被判刑 5 年。