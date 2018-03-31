下雨不愁？中國計劃開發西藏人工降雨系統

五年前，中國為全球最大的人造雨國，預計每年造出 550 億噸人造雨，而這個數目計劃增加 5 倍之多。於 2013 年，通過火箭發射催化降雨化學品或從飛機上噴灑化學藥品等方法試圖控制天氣變化。

《南方早報》報導，中國配備了新的軍事天氣改變技術，正啟動最大的降雨項目。中國航天科技集團公司開發的一套系統計劃在陡峭的西藏山腰建造數万個燃燒室。這些房屋會燃燒固體燃料，導致碘化銀噴向天空。

這些顆粒，就像那些已經從飛機上噴灑下來的顆粒，會提供通過的水汽凝結成雲，而雲會帶來雨。報導稱，一個雲播種室可以在 5 公里範圍內形成一片雲層。據晨郵報報導，「像火箭發動機一樣乾淨有效地燃燒燃料」，只釋放蒸氣和二氧化碳，適用於環保領域。

西藏高原對供水有著巨大的影響，如果全球氣溫上升和區域降雨量減少，將出現嚴重干旱。西藏高原對中國大部份地區和亞洲大片地區的供水至關重要。它的冰川和水庫為經中國、印度、尼泊爾、和其他國家的主要河流，如黃河、長江、湄公河等河流提供水源。

本月宣布的計劃將是全球最大的人工降雨項目。將強制降雨和降雪量散佈在 160 萬平方公里的區域 - 這個面積大約是西班牙的三倍。「西藏、新疆、和其他地區的高山斜坡上已經部署了 500 多台燃燒器供實驗使用。我們收集的數據顯示出非常樂觀的結果」，一位不願透露姓名的研究人員告訴《早報》，「有時候，我們點燃房間後，雪很快就會開始降下來。這就像站在魔術表演的舞台上」。

關於這種系統的安全性和有效性仍然存在很多問題。首先，在地面釋放碘化銀會影響人類，如塵埃或煙霧中的小顆粒。哥倫比亞大學研究大氣氣溶膠的化學工程師 Faye McNeill 解釋說「基於它們的體積小，它們可以被吸入肺部，可能會導致操作這些設備和該地區其他人員的健康問題。換句話說，這些顆粒會增加細顆粒物的數量」。

碘化銀最終會隨著降雨回落到地球，但 McNeill 認為應該不會對人類健康造成太大的影響，「一旦碘化銀進入地下水，其毒性不會很強，但有可能會破壞水生態系統」。

此外，哥倫比亞大學工程學院的大氣科學家 Adam Sobel 說道，人工降雨「是從另一個地區帶走雨水，下雨的地方的水份是從其他地方萃取過來的」。如真的是這樣，預計會減少印度的雨量。