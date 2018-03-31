美元仍為外匯存底霸主 人民幣影響力比預期弱

國際貨幣基金組織 (IMF) 日前發布 2017 年第 4 季度官方外匯儲備貨幣組成報告 (COFER)，美元仍然為全球外匯存底貨幣首選，歐元排行第二，儘管中國為世界第二大經濟體，但各國央行持有人民幣的意願依然不高。

2017 年第 4 季，包含所有貨幣在內，全球外匯儲備總額同比增長 6.6%(7090 億美元) 至 11.42 兆美元。為了報告目的，國際貨幣基金組織將所有貨幣金額轉換為美元呈現。

美元計價的外匯儲備持續上升

美元外匯儲備在第 4 季同比增長 14％至 6.28 兆美元，若是與 2014 年第 4 季相比，則是大幅增長 42％，目前沒有跡象表明各國央行已對美元失去興趣，反而是美元依舊處於霸主地位。

多年來，各國嘗試推翻「美元霸權」，當初歐元的建立是最成功的，當在歐洲面臨歐債危機後，減弱了歐元的影響力，仍無法與美元平起平坐。

在 2016 年 10 月 1 日，IMF 首次將人民幣將入特別提款權 (SDR) 中，將人民幣列入全球儲備貨幣，但人民幣在全球官方外匯儲備貨幣中的占比，始終在 1% 左右徘徊，2017 年第 4 季占比為 1.2%。

但並非所有中央銀行，都向 IMF 披露其外匯儲備是如何分配得。在第 4 季，有 12.3％的外匯存底未被揭露如何被配置，但這些「未揭露儲蓄」的量一直在下降，在 2014 年第 4 季時，他們仍佔總外匯儲蓄的 41％。由於更多的中央銀行向 IMF 報告其外匯儲備的分配情況， COFER 數據越來越詳細。

全球在 2017 年第 4 季，這 84.4% 經過官方「配置」的儲備貨幣，當中組成為以下：

美元：佔 62.7%。

歐元：佔 20.2%。

日元：佔 4.9%。

英鎊：佔 4.5%。

人民幣如圖中的亮紅色所示，僅佔 1.2%。

瑞士法郎和其他貨幣，分別佔 0.2% 與 2.5%。

全球官方外匯儲備貨幣組成報告 (資料來源: IMF)

下圖顯示自 2014 年第 4 季以來，各種儲蓄貨幣的佔比變化，頂部黑線紅點為美元，僅管略有下滑但仍為霸主，歐元 (藍線) 維持在 20% 左右，相當穩定，美元和歐元合計佔外匯儲備的 82.9%。下降的紫色線表示降低的未分配外匯儲備。