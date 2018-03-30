川普支持率飆11個月新高 美元指數將「王者歸來」？

《Zerohedge》報導，隨著近來川普對中國態度強硬，力爭中國應對美縮短貿易逆差，甚至不惜準備開打貿易戰，種種的政策操作皆令川普日漸收復先前慘烈下跌的支持率。

據最新一次川普的民調揭露，目前美國總統川普 (Donald Trump) 支持率已經回升至 42%，僅小幅低於 2017 年三月最高支持率 44%，創下 11 個月新高。

’ˋ上：川普總體支持率 下：川普分項支持率 圖片來源：Statista

雖然最近川普在政治問題上，不僅深陷「通俄門」之中，也正傳出桃色醜聞，但這些負面議題似乎並不影響川普的聲望回溫，原因就是在於，川普支持者力讚川普的經濟政策，可謂是拳拳到位。

本份 CNN 的總統支持度民調上，在經濟政策的項目中，川普的支持率高達 48%，勝過不支持率 45%，而經濟政策的支持率也是所有項目之中，唯一一項支持率勝過不支持率。

雖然川普大打貿易戰之問題，遭來國際許多譴責，但是在政治的現實層面上，川普履行選舉支票上的承諾，正在為川普奪回此前大幅下滑的美國民心。

如下圖所示，自 2017 年三月以來，美元指數即與川普支持率有著密切正相關，川普支持率甚至還有著一個月的領先關係，市場人士分析，川普支持率的回溫，正為美元指數加添後市看漲之動能。

綠：川普支持率 紅：美元指數 圖片來源：Zerohedge

調研機構 Statista 分析師 Martin Armstrong 即表示，川普在所有政策中，表現最強勁的確實就是經濟政策，而雖然貿易保護的旗幟正替川普引來不少批評，但是另一方面，川普這種「美國優先」的態度，確實正在幫助他贏回不少選票。

而在前任白宮首席經濟顧問柯恩 (Gary Cohn) 遭川普開除之後，新任的經濟「軍師」庫德洛 (Larry Kudlow) 亦曾經對美元看法表態，力挺強勢的美元政策，並強調「美元為王」的匯率態度。

庫德洛在 3 月 14 日接受《CNBC》專訪時說道：「一個偉大的國家需要強勁的貨幣，我沒有理由相信川普總統不支持穩固和強勢美元。」