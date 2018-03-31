代價不小 涉案銀行已為Libor操縱案支付90億美元

匯控 (0005-HK) 同意支付 1 億美元 (約 7.85 億港元) 向聲稱因拆款利率操縱而受到損失的場外交易投資者和解，完結該行被控操縱倫敦銀行同業拆款利率 (Libor) 引起的民事訴訟。

匯控股價

綜合香港明報、星島日報報導，根據法庭文件，匯控拒絕承認錯誤，表示和解是為了避免風險、成本和訴訟；投資者周四 (29 日) 尋求法庭批准時認為，和解方案相對公平；建議仍需得到美國聯邦法院法官批准。彭博社引述匯控回覆稱，很高興相關事件已經解決。

投資者指控，匯控於 2007 年起串通其他銀行壓低倫敦銀行同業拆款利率，以減低需向投資者支付與拆款利率相關投資工具回報，包括資產掉期、債務擔保證券、利率期貨等。投資者在 2011 年控訴 16 家銀行集體操縱拆款利率，訴訟曾經兩度被駁回，美國聯邦法院上訴庭於 2016 年容許再提上庭。

法院的文件指，有關的投資是不透明、欠缺監管及極其複雜的衍生工具。

匯控是繼巴克萊、花旗、德銀後，第 4 家銀行與投資者達成類似協議，4 家銀行總共向投資者支付 5.9 億美元 (約 46.3 億港元) 和解金，各銀行因操縱拆款利率，已在全球支付約 90 億美元 (約 706.4 億港元)。

英國金融行為監管局於 2017 年 7 月表示，將於 2021 年淘汰 Libor，批評拆款利率缺乏數據支持。