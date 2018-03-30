瑞銀張凌雲：不重視使用者體驗會被淘汰 Nokia手機、百視達有前例

Nokia 手機曾是全世界第一大，市占率達 4 成，但是卻因為沒有跟上智慧手機浪潮，在 3 年間被收購；錄影帶店霸主百視達由盛轉衰甚至倒閉；瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲分析，兩家公司都是因為不重視使用者體驗所造成。

鉅亨網與瑞銀今 (30) 日合辦「大震盪後基金配置關鍵解讀」講座，張凌雲以翻轉財富奠基富豪人生為題進行剖析，告訴民眾在買賣基金時容易被銀行理專影響，短線買進賣出，最終卻沒賺到錢，他強調，要翻轉投資模式，才能真正投資獲利，同時也點出銀行忽視客戶往來經驗，造成很多痛點的現況，直言銀行很像當初的錄影帶公司。

張凌雲兩家公司來說明不重視使用者體驗的結果，一家是曾雄霸手機市場的 Nokia，曾是全球最大，市占高達 4 成，每年所出的手機相當多，不同產品、不同需求就賣不同手機，但是客人真的要嗎?

結果，蘋果整合了不同功能到一個平台上，消費者不用常常換手機，以換機頻率來說，幾乎是 3 年才換一支手機，反而吸引消費者；他分析，以 Nokia 的能力並不是做不到，但是當時他們不做，只想一年賣 1 支手機，沒有想到使用者的體驗，結果很快垮掉，被三星及蘋果超越。

另一個例子是百視達，也同樣是不重視使用者體驗，曾是產業霸主也是由盛而衰，張凌雲說，反觀 Netflix，則是從線上做到線上，過去 3 年複合成長率達 58%，較 S&P500 的漲幅 11% 還高。

張凌雲指出，銀行很像當初的錄影帶公司，賣很多產品沒有資產配置，且收取買賣手續費，造成投資人很多痛點，忽視客戶的往來經驗，未來，在金管會要求基金公司付給銀行的錢沒那麼多時，銀行會如何因應，是不是會因此更造成讓投資人短線進出的情況加劇，是值得思考的重點。

張凌雲表示，2 年前就看到了基金買賣手續費的一些缺失，因此決定只收固定的顧問費，不收手續費這件事，很多人都說在台灣不會成功，但是目前約有 1000 多名客戶，都沒有短線進出的情況，去年平均報酬率為 14%，代表，只有改變投資模式，才能翻轉財富。